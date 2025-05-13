Бизнесмена Гущина осудили по делу о взятке экс-главе самарского МЧС
Бизнесмен Гущин осужден на 6 лет за дачу взятки экс-главе самарского МЧС
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары назначил шесть лет колонии строгого режима бизнесмену Яну Гущину, которого обвиняли в даче взятки экс-начальнику ГУМЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко, сообщили РИА Новости в суде.
"Назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 170 миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере обеспечения пожарной безопасности сроком 5 лет", - сообщила собеседница агентства.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а Гущин активно сотрудничал со следствием.
Бойко было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бизнесмену Гущину и еще одному руководителю коммерческой фирмы Елене Тютюнник вменяют дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По версии следствия, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.