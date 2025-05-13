https://ria.ru/20250513/guschin-2016655078.html

Бизнесмена Гущина осудили по делу о взятке экс-главе самарского МЧС

Бизнесмена Гущина осудили по делу о взятке экс-главе самарского МЧС - РИА Новости, 13.05.2025

Бизнесмена Гущина осудили по делу о взятке экс-главе самарского МЧС

Ленинский районный суд Самары назначил шесть лет колонии строгого режима бизнесмену Яну Гущину, которого обвиняли в даче взятки экс-начальнику ГУМЧС России по... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:26:00+03:00

2025-05-13T12:26:00+03:00

2025-05-13T12:26:00+03:00

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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары назначил шесть лет колонии строгого режима бизнесмену Яну Гущину, которого обвиняли в даче взятки экс-начальнику ГУМЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко, сообщили РИА Новости в суде. "Назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 170 миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере обеспечения пожарной безопасности сроком 5 лет", - сообщила собеседница агентства. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а Гущин активно сотрудничал со следствием. Бойко было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бизнесмену Гущину и еще одному руководителю коммерческой фирмы Елене Тютюнник вменяют дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По версии следствия, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

https://ria.ru/20250512/prigovor-2016491037.html

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россия, самара, самарская область, олег бойко, общество