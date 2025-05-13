Рейтинг@Mail.ru
Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/gruziya-2016641175.html
Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу
Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу - РИА Новости, 13.05.2025
Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:23:00+03:00
2025-05-13T11:23:00+03:00
в мире
грузия
сша
ирак
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства. Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне". "Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей по нескольким причинам: прежде всего Грузия уже много лет является самым надежным партнером США в нашем самом сложном регионе, который имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов. Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где Грузия была представлена наибольшим количеством солдат на душу населения. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США 2,5 миллиарда долларов, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии", - отмечено в письме. По словам главы грузинского правительства, согласно международным рейтингам, Грузия является лидером в регионе по критериям демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, прочности государственных институтов и отсутствия коррупции. Также, по мнению премьера, публичная риторика грузинского правительства и американской администрации совпадает по идеологии. "На фоне такой идеологической совместимости изначально грузинский народ ожидал, что Грузия будет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес… Хотя вопросы добавляются к вопросам, мы по-прежнему сохраняем оптимизм и надеемся, что ваше противостояние с "глубинным государством" является искренним и закончится его поражением. Правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен стать основой для перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между нашими странами",- говорится в письме. В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html
грузия
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1526cf2e547b7d4782b01877a8b72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, ирак, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, дональд трамп
В мире, Грузия, США, Ирак, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Дональд Трамп
Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу

Кобахидзе: Грузия недоумевает из-за молчания США насчет перезагрузки отношений

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства.
Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне".
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина
3 марта, 08:00
"Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей по нескольким причинам: прежде всего Грузия уже много лет является самым надежным партнером США в нашем самом сложном регионе, который имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов. Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где Грузия была представлена наибольшим количеством солдат на душу населения. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США 2,5 миллиарда долларов, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии", - отмечено в письме.
По словам главы грузинского правительства, согласно международным рейтингам, Грузия является лидером в регионе по критериям демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, прочности государственных институтов и отсутствия коррупции. Также, по мнению премьера, публичная риторика грузинского правительства и американской администрации совпадает по идеологии. "На фоне такой идеологической совместимости изначально грузинский народ ожидал, что Грузия будет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес… Хотя вопросы добавляются к вопросам, мы по-прежнему сохраняем оптимизм и надеемся, что ваше противостояние с "глубинным государством" является искренним и закончится его поражением. Правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен стать основой для перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между нашими странами",- говорится в письме.
В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Америка дала Грузии бесценный урок демократии
3 декабря 2024, 08:00
 
В миреГрузияСШАИракИраклий КобахидзеБидзина ИванишвилиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала