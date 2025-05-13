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Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу

Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу - РИА Новости, 13.05.2025

Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:23:00+03:00

2025-05-13T11:23:00+03:00

2025-05-13T11:23:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства. Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне". "Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей по нескольким причинам: прежде всего Грузия уже много лет является самым надежным партнером США в нашем самом сложном регионе, который имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов. Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где Грузия была представлена наибольшим количеством солдат на душу населения. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США 2,5 миллиарда долларов, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии", - отмечено в письме. По словам главы грузинского правительства, согласно международным рейтингам, Грузия является лидером в регионе по критериям демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, прочности государственных институтов и отсутствия коррупции. Также, по мнению премьера, публичная риторика грузинского правительства и американской администрации совпадает по идеологии. "На фоне такой идеологической совместимости изначально грузинский народ ожидал, что Грузия будет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес… Хотя вопросы добавляются к вопросам, мы по-прежнему сохраняем оптимизм и надеемся, что ваше противостояние с "глубинным государством" является искренним и закончится его поражением. Правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен стать основой для перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между нашими странами",- говорится в письме. В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

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Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, ирак, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, дональд трамп