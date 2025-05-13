https://ria.ru/20250513/grebeshkova-2016660570.html

Терпела Гайдая 40 лет: непростая судьба Нины Гребешковой

Терпела Гайдая 40 лет: непростая судьба Нины Гребешковой - РИА Новости, 13.05.2025

Терпела Гайдая 40 лет: непростая судьба Нины Гребешковой

Нина Гребешкова, вдова великого комедиографа Леонида Гайдая, умерла 10 мая 2025 года, пережив мужа на целых 32 года. Что заставило ее терпеть знаменитого... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:57:00+03:00

2025-05-13T12:57:00+03:00

2025-05-13T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нина Гребешкова, вдова великого комедиографа Леонида Гайдая, умерла 10 мая 2025 года, пережив мужа на целых 32 года. Что заставило ее терпеть знаменитого режиссера, который публично называл ее "некрасивой"? Почему она отказалась от главных ролей, хотя имела все шансы стать звездой? И что на самом деле скрывалось за скандальными откровениями актрис фильмов Гайдая, которые появились после его смерти? История любви длиной в жизнь оказалась сложнее, чем сюжет любой комедии гениального режиссера.Случайная встреча во ВГИКеМолодой фронтовик и сталинский стипендиат ВГИК Леонид Гайдай не привлек внимания 17-летней Нины с первого взгляда. Высокий, старше на 7 лет, худой, в очках и без столичного лоска — мало что предвещало рождение великой любви. Гребешкова признавалась: "Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей".Их роман начался с вечерних прогулок по Москве после репетиций. Нина возмущалась, что ее сцены в постановке всегда последние, и ей поздно возвращаться домой. "А тебя никто не провожает? Теперь буду я", — ответил Гайдай. Эти прогулки позже стали основой для сцен между Шуриком и Лидой в "Операции "Ы"".Предложение руки и сердца прозвучало неожиданно, после месяца знакомства. "Что же это мы все ходим, ходим — давай поженимся", — сказал Гайдай. Нина не восприняла эти слова всерьез, но на следующий день он уже был готов идти в ЗАГС. Свадьбу справили скромно, в коммуналке, с самыми близкими друзьями."Нинок, ты некрасивая"Их семейная жизнь далеко не походила на сказку. Гайдай мог прямо сказать: "Нинок, ты понимаешь, что ты некрасивая?" На что жена отвечала: "Зачем же тогда женился?" Он объяснял, что ценит в ней другие качества, и это давало ей уверенность.В быту она взвалила на себя все: чинила машину, делала ремонт, меняла лампочки, пока муж был поглощен работой. "Я его терпела. А терпела не потому, что мне было тяжело, а потому что по-другому к нему относиться было нельзя", — вспоминала актриса.Примерно через 10 лет совместной жизни Нина решила уйти от мужа из-за его грубости и безучастности. Реакция Гайдая оказалась неожиданной: "Нина, я без тебя пропаду!" Эти простые слова изменили все. Она осталась, и больше никогда не заговаривала о разводе.Королева эпизодовПарадокс отношений Гребешковой и Гайдая проявился и в профессиональной сфере. Талантливая актриса отказалась от главных ролей ради мужа и семьи. В его фильмах ей доставались только эпизоды: жена героя Никулина в "Бриллиантовой руке", врач в "Кавказской пленнице", тетя Клава в "Спортлото-82".От роли Нади Горбунковой она поначалу отказывалась, считая ее скучной, но Гайдай пошел на хитрость: притворился больным, вызвал ее в Сочи, и она согласилась. Их реальная семейная химия сделала дуэт с Юрием Никулиным таким убедительным, что зрители верили, будто они действительно женаты. После выхода фильма ей писали: "Как ты могла променять Никулина на этого некрасивого режиссера?"Перед смертью Гайдай извинился перед женой: "Нинок, я виноват, не снял тебя в главных ролях". Но она всегда говорила, что главная ее роль — "жена Гайдая"."Леня со мной, пока я жива"Трагедия произошла внезапно. В 1993 году 70-летний Гайдай умер от тромба на руках у Нины. "Он закашлял, я обняла его, а он обмяк", — вспоминала она. Эта потеря разделила ее жизнь на "до" и "после".Несмотря на преклонный возраст, Гребешкова продолжала сниматься в кино. Она появилась в фильме "Орел и решка" Георгия Данелия, в сериале про Виолу Тараканову, в картинах "Легенда №17" и "Экипаж". В 2024 году, уже в 94 года, снялась в сериале "Содержанки".До последних дней она говорила: "Леня со мной, пока я жива". И признавалась: "Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!"Защитница семейных тайнПосле смерти мужа Нине Павловне пришлось защищать его имя от скандальных обвинений. В 2023 году Наталья Варлей в автобиографии заявила, что Гайдай домогался ее на съемках "Кавказской пленницы". Светлана Светличная тоже намекала на "навязчивое" поведение режиссера.Гребешкова отреагировала жестко: "Это, наверное, климакс. Ну что вы в грязи копаетесь? К Гайдаю обращайтесь, он умер 25 лет назад". На вопросы об изменах мужа она отвечала философски: "Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. Он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю".Союз непохожих душИх брак длился 40 лет и во многом являлся противоречивым. Она не взяла его фамилию, что сначала обидело Гайдая. Он не любил спорить — если не соглашался с женой, просто уходил в другую комнату.Заслуженной артисткой России Нина Гребешкова стала только в 2001 году, спустя 8 лет после смерти мужа. Гайдай вычеркивал жену из списков на звание, чтобы не обвиняли в кумовстве.Несмотря на сложности в отношениях, они создали крепкую семью. Их дочь Оксана и внучка Ольга всегда оставались в центре внимания Нины Павловны, даже когда она продолжала сниматься в кино в преклонном возрасте.Нина Гребешкова умерла 10 мая 2025 года в возрасте 94 лет. Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Многие верят, что теперь они снова вместе — гений комедии и его верная муза, которая без лишних слов понимала главное: великие люди часто невыносимы в быту, и только настоящая любовь способна это выдержать.

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