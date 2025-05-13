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Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву - РИА Новости, 13.05.2025
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09:57 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/grabin-2016625025.html
Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву
Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву - РИА Новости, 13.05.2025
Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву
Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:57:00+03:00
2025-05-13T09:57:00+03:00
курская область
москва
общество
владимир лукин
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, этапировали в Москву, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Грабина этапировали в столичное СИЗО, Мещанский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей", - говорится в документе. Как указано в материалах, ему вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html
https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html
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курская область, москва, общество, владимир лукин
Курская область, Москва, Общество, Владимир Лукин
Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Экс-замглавы Корпорации развития Курской области Грабина этапировали в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, этапировали в Москву, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Грабина этапировали в столичное СИЗО, Мещанский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей", - говорится в документе.
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Как указано в материалах, ему вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
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Курская областьМоскваОбществоВладимир Лукин
 
 
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