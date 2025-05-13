https://ria.ru/20250513/grabin-2016625025.html

Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву - РИА Новости, 13.05.2025

Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:57:00+03:00

2025-05-13T09:57:00+03:00

2025-05-13T09:57:00+03:00

курская область

москва

общество

владимир лукин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате денег, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, этапировали в Москву, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Грабина этапировали в столичное СИЗО, Мещанский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей", - говорится в документе. Как указано в материалах, ему вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html

https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html

курская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, москва, общество, владимир лукин