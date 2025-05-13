В Госдуме призвали Украину снять запрет на переговоры с Россией
Депутат Госдумы Шеремет призвал Киев снять запрет на переговоры с Россией
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти снять запрет на ведение переговоров с Россией, в противном случае все достигнутые договоренности могут оказаться оспариваемой и ничтожной сделкой.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
"Зеленскому в ответ нужно было всех удивить не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с Россией. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные договора в оспариваемую и ничтожную сделку. Хотя может быть именно этого и желает режим Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.