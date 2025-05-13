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В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву - РИА Новости, 13.05.2025
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14:28 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016678259.html
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву
Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:28:00+03:00
2025-05-13T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя расследование Европарламентом поездки евродепутатов в Москву. Кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно трубит Евросоюз", - сказала Чемерис. Депутат Госдумы напомнила, что ровно так же парой дней ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пыталась указывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо, стоило ему ехать на парад в Москву или нет. "Эти двойные стандарты хваленой европейской демократии уже так давно трещат по швам ткани современной истории, что стало, как в сказке, понятно: а король-то - голый. Что его мировоззрение и самодурство всех сильно утомило. Что не стоит навязывать свое мнение ни России, ни другим государствам. Что люди ценят историческую справедливость и огромный вклад нашей страны в победу во Второй мировой войне", - добавила парламентарий. По ее мнению, никакие "временщики из Евросоюза" не в состоянии победить настоящие ценности, которые были одинаково важны советским дедам, победившим в войне, и россиянам, гордящимися этой победой, их внукам и правнукам.
https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html
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в мире, москва, словакия, россия, кайя каллас, роберт фицо, госдума рф, европарламент
В мире, Москва, Словакия, Россия, Кайя Каллас, Роберт Фицо, Госдума РФ, Европарламент
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву

Депутат Чемерис: двойные стандарты европейской демократии трещат по швам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя расследование Европарламентом поездки евродепутатов в Москву.
Кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно трубит Евросоюз", - сказала Чемерис.
Депутат Госдумы напомнила, что ровно так же парой дней ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пыталась указывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо, стоило ему ехать на парад в Москву или нет.
"Эти двойные стандарты хваленой европейской демократии уже так давно трещат по швам ткани современной истории, что стало, как в сказке, понятно: а король-то - голый. Что его мировоззрение и самодурство всех сильно утомило. Что не стоит навязывать свое мнение ни России, ни другим государствам. Что люди ценят историческую справедливость и огромный вклад нашей страны в победу во Второй мировой войне", - добавила парламентарий.
По ее мнению, никакие "временщики из Евросоюза" не в состоянии победить настоящие ценности, которые были одинаково важны советским дедам, победившим в войне, и россиянам, гордящимися этой победой, их внукам и правнукам.
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