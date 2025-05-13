https://ria.ru/20250513/gosduma-2016678259.html

В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву

В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву - РИА Новости, 13.05.2025

В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву

Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:28:00+03:00

2025-05-13T14:28:00+03:00

2025-05-13T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя расследование Европарламентом поездки евродепутатов в Москву. Кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно трубит Евросоюз", - сказала Чемерис. Депутат Госдумы напомнила, что ровно так же парой дней ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пыталась указывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо, стоило ему ехать на парад в Москву или нет. "Эти двойные стандарты хваленой европейской демократии уже так давно трещат по швам ткани современной истории, что стало, как в сказке, понятно: а король-то - голый. Что его мировоззрение и самодурство всех сильно утомило. Что не стоит навязывать свое мнение ни России, ни другим государствам. Что люди ценят историческую справедливость и огромный вклад нашей страны в победу во Второй мировой войне", - добавила парламентарий. По ее мнению, никакие "временщики из Евросоюза" не в состоянии победить настоящие ценности, которые были одинаково важны советским дедам, победившим в войне, и россиянам, гордящимися этой победой, их внукам и правнукам.

https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

https://ria.ru/20250512/germaniya-2016551756.html

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в мире, москва, словакия, россия, кайя каллас, роберт фицо, госдума рф, европарламент