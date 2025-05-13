https://ria.ru/20250513/gosduma-2016678259.html
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву
Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:28:00+03:00
2025-05-13T14:28:00+03:00
2025-05-13T14:28:00+03:00
в мире
москва
словакия
россия
кайя каллас
роберт фицо
госдума рф
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно "трубит" Евросоюз, ее двойные стандарты уже давно "трещат по швам", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя расследование Европарламентом поездки евродепутатов в Москву. Кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно трубит Евросоюз", - сказала Чемерис. Депутат Госдумы напомнила, что ровно так же парой дней ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пыталась указывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо, стоило ему ехать на парад в Москву или нет. "Эти двойные стандарты хваленой европейской демократии уже так давно трещат по швам ткани современной истории, что стало, как в сказке, понятно: а король-то - голый. Что его мировоззрение и самодурство всех сильно утомило. Что не стоит навязывать свое мнение ни России, ни другим государствам. Что люди ценят историческую справедливость и огромный вклад нашей страны в победу во Второй мировой войне", - добавила парламентарий. По ее мнению, никакие "временщики из Евросоюза" не в состоянии победить настоящие ценности, которые были одинаково важны советским дедам, победившим в войне, и россиянам, гордящимися этой победой, их внукам и правнукам.
https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html
https://ria.ru/20250512/germaniya-2016551756.html
москва
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, словакия, россия, кайя каллас, роберт фицо, госдума рф, европарламент
В мире, Москва, Словакия, Россия, Кайя Каллас, Роберт Фицо, Госдума РФ, Европарламент
В Госдуме прокомментировали расследование поездки евродепутатов в Москву
Депутат Чемерис: двойные стандарты европейской демократии трещат по швам