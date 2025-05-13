Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016599659.html
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:08:00+03:00
2025-05-13T04:08:00+03:00
экономика
технологии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
эльвира набиуллина
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885504313_0:117:2994:1802_1920x0_80_0_0_1b43025eca774fb74fb26f521046d367.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", - сказано в обращении. В письме депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа. Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Гусев подчеркнул, что воссоединение произошло 30 сентября, а купюра выпущена в обращение 30 июня 2022 года, поэтому территориальные изменения не могли быть своевременно отражены в ее дизайне. "Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат", - сказал Гусев в беседе с агентством. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html
https://ria.ru/20250407/tsb-2009744745.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885504313_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_8304b8f43a2d07c9098a9715a8baf1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат Гусев предложил изменить дизайн купюры с учетом воссоединенных регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом в сто рублей
Купюры номиналом в сто рублей - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Купюры номиналом в сто рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", - сказано в обращении.
Обновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы Европа — Азия в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
25 октября 2024, 06:25
В письме депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.
Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.
Гусев подчеркнул, что воссоединение произошло 30 сентября, а купюра выпущена в обращение 30 июня 2022 года, поэтому территориальные изменения не могли быть своевременно отражены в ее дизайне.
"Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат", - сказал Гусев в беседе с агентством.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Пачки с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах
7 апреля, 09:25
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала