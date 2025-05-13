https://ria.ru/20250513/gosduma-2016594764.html
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации
Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:19:00+03:00
2025-05-13T02:19:00+03:00
2025-05-13T02:19:00+03:00
общество
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. Как рассказала Бессараб, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%. "Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html
https://ria.ru/20250209/pensii-1998225940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации
Депутат Бессараб: военная пенсия после повышения составит около 45 тысяч рублей