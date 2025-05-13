Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016594764.html
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации
Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:19:00+03:00
2025-05-13T02:19:00+03:00
общество
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. Как рассказала Бессараб, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%. "Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html
https://ria.ru/20250209/pensii-1998225940.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации

Депутат Бессараб: военная пенсия после повышения составит около 45 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
Как рассказала Бессараб, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов
30 апреля, 04:08
"Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", - сказала Бессараб.
Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий
9 февраля, 08:02
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала