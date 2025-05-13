https://ria.ru/20250513/gosduma-2016594764.html

В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации

В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации - РИА Новости, 13.05.2025

В Госдуме рассказали о размере средней военной пенсии после индексации

Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T02:19:00+03:00

2025-05-13T02:19:00+03:00

2025-05-13T02:19:00+03:00

общество

светлана бессараб

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средняя военная пенсия после индексации в октябре составит порядка 45 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. Как рассказала Бессараб, с 1 октября 2025 года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%. "Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей", - сказала Бессараб. Она добавила, что индексация касается всех пенсионеров силовых структур.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html

https://ria.ru/20250209/pensii-1998225940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана бессараб, госдума рф