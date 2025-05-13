https://ria.ru/20250513/gosduma-2016592907.html

В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО

В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО - РИА Новости, 13.05.2025

В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил оказывать поддержку российскому кинематографу и продюсерским центрам, которые снимают фильмы про... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:29:00+03:00

2025-05-13T01:29:00+03:00

2025-05-13T01:31:00+03:00

культура

мариуполь

госдума рф

культура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА,13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил оказывать поддержку российскому кинематографу и продюсерским центрам, которые снимают фильмы про спецоперацию. "В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, все, кто смотрел фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", навсегда поменяли представление об СВО. "Лично я воспитывался на фильмах о Великой Отечественной войне, которые, в свою очередь, я показывал и своим детям. Советский кинематограф помогал воспитывать самые важные качества и чувство патриотизма не только у взрослых, но и у подрастающего поколения. Я до сих пор пересматриваю с детьми "Белорусский вокзал", "В бой идут одни старики" и "Летят журавли", получивший мировое признание", - рассказал Антропенко.

https://ria.ru/20250423/voenkor-2013034559.html

https://ria.ru/20250208/medvedev-1998138235.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, госдума рф, культура, россия