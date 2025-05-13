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В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:29 13.05.2025 (обновлено: 01:31 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016592907.html
В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО
В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил оказывать поддержку российскому кинематографу и продюсерским центрам, которые снимают фильмы про... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:29:00+03:00
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МОСКВА,13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил оказывать поддержку российскому кинематографу и продюсерским центрам, которые снимают фильмы про спецоперацию. "В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, все, кто смотрел фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", навсегда поменяли представление об СВО. "Лично я воспитывался на фильмах о Великой Отечественной войне, которые, в свою очередь, я показывал и своим детям. Советский кинематограф помогал воспитывать самые важные качества и чувство патриотизма не только у взрослых, но и у подрастающего поколения. Я до сих пор пересматриваю с детьми "Белорусский вокзал", "В бой идут одни старики" и "Летят журавли", получивший мировое признание", - рассказал Антропенко.
https://ria.ru/20250423/voenkor-2013034559.html
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Культура, Мариуполь, Госдума РФ, Культура, Россия
В Госдуме предложили поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО

Депутат Антропенко предложил поддержать продюсеров, снимающих фильмы о СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА,13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил оказывать поддержку российскому кинематографу и продюсерским центрам, которые снимают фильмы про спецоперацию.
"В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", - сказал он РИА Новости.
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По словам депутата, все, кто смотрел фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", навсегда поменяли представление об СВО.
"Лично я воспитывался на фильмах о Великой Отечественной войне, которые, в свою очередь, я показывал и своим детям. Советский кинематограф помогал воспитывать самые важные качества и чувство патриотизма не только у взрослых, но и у подрастающего поколения. Я до сих пор пересматриваю с детьми "Белорусский вокзал", "В бой идут одни старики" и "Летят журавли", получивший мировое признание", - рассказал Антропенко.
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