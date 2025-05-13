https://ria.ru/20250513/gosdep-2016602283.html

Госдеп ищет повара для охраны посольства США в Киеве

Госдеп ищет повара для охраны посольства США в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025

Госдеп ищет повара для охраны посольства США в Киеве

Госдепартамент США ищет компанию, которая взялась бы готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих американское посольство в Киеве, одно из требований к... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:55:00+03:00

2025-05-13T04:55:00+03:00

2025-05-13T04:55:00+03:00

сша

киев

игорь сикорский

государственный департамент сша

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Госдепартамент США ищет компанию, которая взялась бы готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих американское посольство в Киеве, одно из требований к подрядчику - работники не должны находиться на рабочем месте под действием наркотиков, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США. "Целью настоящего контракта… является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США в Киеве, в месте проживания… пехоты по адресу: улица Игоря Сикорского, 4", - говорится в заявке госдепартамента. До 21 мая ведомство ждет откликов от соответствующих компаний, чтобы выбрать подходящую. "Подрядчик не должен позволять своим сотрудникам во время исполнения служебных обязанностей хранить, продавать, употреблять или находиться под воздействием опьяняющих веществ, наркотиков или веществ, оказывающих аналогичное воздействие", - отмечается в документах. Шеф-повар должен будет отвечать за составление меню, хранение продуктов и чистоту кухни и обеденных зон. У него должно быть за плечами как минимум три года опыта управления в сфере общепита, а также опыт "приготовления пищи и подачи блюд премиум-класса".

https://ria.ru/20250414/ssha-2011063938.html

https://ria.ru/20250425/gosdep-2013315801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, киев, игорь сикорский, государственный департамент сша, в мире