Министра транспорта Бурятии арестовали
Министр транспорта Бурятии Гоге арестован до 3 июня
© Фото : Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики БурятияМинистр транспорта Бурятии Александр Гоге
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения. Срок - на 22 суток, то есть до 3 июня 2025 года", - уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пресс-служба правительства региона ранее сообщала, что по обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.
Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.