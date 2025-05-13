https://ria.ru/20250513/goge--2016642607.html

Министра транспорта Бурятии арестовали

Министра транспорта Бурятии арестовали - РИА Новости, 13.05.2025

Министра транспорта Бурятии арестовали

Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T12:35:00+03:00

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алексей цыденов

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Избрана мера пресечения. Срок - на 22 суток, то есть до 3 июня 2025 года", - уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.Пресс-служба правительства региона ранее сообщала, что по обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

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улан-удэ, чита, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии), общество