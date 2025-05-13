Рейтинг@Mail.ru
Министра транспорта Бурятии арестовали - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 13.05.2025 (обновлено: 12:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/goge--2016642607.html
Министра транспорта Бурятии арестовали
Министра транспорта Бурятии арестовали - РИА Новости, 13.05.2025
Министра транспорта Бурятии арестовали
Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:28:00+03:00
2025-05-13T12:35:00+03:00
улан-удэ
чита
алексей цыденов
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016429313_0:95:680:478_1920x0_80_0_0_9c099ce46158a5f069440e1170c6ad8e.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Избрана мера пресечения. Срок - на 22 суток, то есть до 3 июня 2025 года", - уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.Пресс-служба правительства региона ранее сообщала, что по обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
улан-удэ
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016429313_0:31:680:541_1920x0_80_0_0_c5fd19901fc0abd6816ea82cbb42b0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, чита, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Улан-Удэ, Чита, Алексей Цыденов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Министра транспорта Бурятии арестовали

Министр транспорта Бурятии Гоге арестован до 3 июня

© Фото : Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики БурятияМинистр транспорта Бурятии Александр Гоге
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу до 3 июня министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения. Срок - на 22 суток, то есть до 3 июня 2025 года", - уточнили РИА Новости в пресс-службе суда.
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына
10 мая, 03:02
Пресс-служба правительства региона ранее сообщала, что по обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.
Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке
1 мая, 06:17
 
Улан-УдэЧитаАлексей ЦыденовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала