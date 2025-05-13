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В Ростовской области задержали главу Новочеркасска
В Ростовской области задержали главу Новочеркасска - РИА Новости, 14.05.2025
В Ростовской области задержали главу Новочеркасска
Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-13T23:09:00+03:00
2025-05-13T23:09:00+03:00
2025-05-14T00:16:00+03:00
новочеркасск
ростовская область
происшествия
юрий лысенко (мэр новочеркасска)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области."Правоохранительными органами задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко. Проводятся следственные действия", — говорится в заявлении.Его подозревают в получении более восьми миллионов рублей взятки от застройщика за организацию строительства школы на бюджетные средства.Как уточнили в ведомстве, правительство региона оказывает необходимое содействие следствию.Лысенко занимает пост мэра Новочеркасска с 14 декабря 2020 года.
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новочеркасск, ростовская область, происшествия, юрий лысенко (мэр новочеркасска)
Новочеркасск, Ростовская область, Происшествия, Юрий Лысенко (мэр Новочеркасска)
В Ростовской области задержали главу Новочеркасска
Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска Лысенко