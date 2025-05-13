В Новосибирской области задержали главу минпромторга
Главу минпромторга Новосибирской области Гончарова задержали на 48 часов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 мая - РИА Новости. Следователи задержали на 48 часов главу минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по закону задержание может длиться до 48 часов.
Позже в прокуратуре Новосибирской области журналистам подтвердили задержание Гончарова, а также сообщили о задержании на 48 часов других фигурантов этого дела – подозреваемых в мошенничестве двух руководителей ООО. "Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.
Ранее во вторник прокуратура сообщила, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. По данным ведомства, с мая 2023 года по январь 2024 года министр уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
В прокуратуре добавили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью.
Уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке
3 апреля, 16:38