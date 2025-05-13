https://ria.ru/20250513/glava-2016638110.html

В Новосибирской области задержали главу минпромторга

В Новосибирской области задержали главу минпромторга - РИА Новости, 13.05.2025

В Новосибирской области задержали главу минпромторга

Следователи задержали на 48 часов главу минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:01:00+03:00

2025-05-13T11:01:00+03:00

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происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 13 мая - РИА Новости. Следователи задержали на 48 часов главу минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по закону задержание может длиться до 48 часов. Позже в прокуратуре Новосибирской области журналистам подтвердили задержание Гончарова, а также сообщили о задержании на 48 часов других фигурантов этого дела – подозреваемых в мошенничестве двух руководителей ООО. "Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.Ранее во вторник прокуратура сообщила, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. По данным ведомства, с мая 2023 года по январь 2024 года министр уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре добавили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью. Уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.

https://ria.ru/20250412/dagestan-2010896031.html

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)