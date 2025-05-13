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Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 13.05.2025
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https://ria.ru/20250513/germaniya-2016669094.html
Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России
Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 13.05.2025
Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:43:00+03:00
2025-05-13T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг. Ранее официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца дня в понедельник. "Я жду четверга. Это дата, когда может состояться возможная встреча между российской и украинской сторонами", - заявил Вадефуль по приезду на встречу на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН. Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что срок решения по дополнительным санкциям отодвинулся на четверг, министр заявил, что для него "с самого начала было ясно, что этот четверг - это важная дата". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html
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в мире, россия, украина, берлин (город), владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, мид германии, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Берлин (город), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, МИД Германии, Санкции в отношении России
Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль ждет результатов встречи РФ и Украины в Стамбуле 15 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг.
Ранее официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца дня в понедельник.
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"Я жду четверга. Это дата, когда может состояться возможная встреча между российской и украинской сторонами", - заявил Вадефуль по приезду на встречу на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН.
Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что срок решения по дополнительным санкциям отодвинулся на четверг, министр заявил, что для него "с самого начала было ясно, что этот четверг - это важная дата".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБерлин (город)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНМИД ГерманииСанкции в отношении России
 
 
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