https://ria.ru/20250513/germaniya-2016669094.html

Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России

Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 13.05.2025

Глава МИД Германии ответил на вопрос о новых санкциях против России

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:43:00+03:00

2025-05-13T13:43:00+03:00

2025-05-13T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг. Ранее официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца дня в понедельник. "Я жду четверга. Это дата, когда может состояться возможная встреча между российской и украинской сторонами", - заявил Вадефуль по приезду на встречу на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН. Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что срок решения по дополнительным санкциям отодвинулся на четверг, министр заявил, что для него "с самого начала было ясно, что этот четверг - это важная дата". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016620911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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