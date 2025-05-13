Такого еще не было. Лидер ЕС готовится к историческому провалу
Политолог Оленченко: из Мерца канцлер получится хуже, чем из Шольца
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Фридрих Мерц только стал канцлером Германии, а его рейтинг уже ниже, чем был у Олафа Шольца. Несмотря на это, он решил заниматься не внутренними проблемами своей страны, а помогать Украине. Что ждет Берлин — в материале РИА Новости.
Исторический провал
Утвердили лишь со второй попытки: в первой его поддержали 310 депутатов, а нужно 316. Потом все же набрали 325 голосов, хотя в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ 328 человек.
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера
Такого еще не бывало. СМИ расценили это как беспрецедентный скандал.
Большинство функционеров "Христианско-демократического союза" возлагают вину за позорное выступление своего лидера на депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает журнал Stern. По их мнению, там нужна серьезная воспитательная работа. Комментаторы телеканала ZDF не исключили, что левые совершили демарш в отместку за то, что в миграционной политике Мерц перенял риторику "Альтернативы для Германии" (АдГ). Также журналисты считают признание АдГ экстремистской организацией инициативой социал-демократов, которые таким образом подстраховались от ее возможного сближения с ХДС.
© AP Photo / Markus SchreiberРабочий в зале заседаний бундестага
© AP Photo / Markus Schreiber
Рабочий в зале заседаний бундестага
Впрочем, в СМИ не исключают, что некоторые члены ХДС тоже могли не голосовать за Мерца. В партии у него репутация неудачника, выкручивающего всем руки ради карьеры. В частности, ему припоминают, как в 2002-м он проиграл тогда еще малоизвестной Ангеле Меркель и ушел из политики на 19 лет.
Новое дно
Как отмечает Bild, Мерц едва занял пост канцлера, а поддержка у него — только 23%. Даже у Шольца, которому принадлежит антирекорд — 19, на первых порах было 37. И у "черно-красной" коалиции показатели хуже, чем у "Светофора": 29% против тех же 37 (правда, к сентябрю 2024-го рейтинг обрушился до 16).
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц после объявления первых прогнозов результатов выборов в штаб-квартире Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц после объявления первых прогнозов результатов выборов в штаб-квартире Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине
Ну а Мерц взялся за дело и 10 мая вместе с главами Франции, Великобритании и Польши прибыл в Киев. Оттуда грозил Москве новыми санкциями и наращиванием поставок ВСУ.
"Если российская сторона сейчас подает сигнал о готовности к переговорам, это хороший признак. Но далеко не достаточный. Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня. <...> Пушки должны замолчать до переговоров", — заявил он.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина
Киев же выступает в привычной стилистике. В частности, когда СМИ сообщили о намерении Берлина засекретить информацию о военной помощи, бывший посол Украины в Германии, а ныне постпред в ООН Андрей Мельник не смог промолчать.
"Пробуждаются неприятные воспоминания о том, как в 2022-м коалиция "Светофор" пыталась скрыть за грифом секретности отсутствие поставок оружия", — признался он в интервью информационному агентству DPA.
Опасные связи
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пока не берется судить о том, каким получится правление Мерца. А падение рейтинга вполне объяснимо.
"Избиратели недовольны тем, что он отклонился от предвыборных лозунгов, в том числе касающихся борьбы с миграцией и жесткого экономического курса. Вместо этого Мерц сделал несколько уступок социал-демократам, которые провалились на выборах, то есть нравятся немцам меньше ХДС. Что касается сравнения с Шольцем, то лучше начать плохо, но закончить хорошо, чем так, как вышло у бывшего лидера СДПГ", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
По его словам, чтобы набрать популярность, Мерцу следует заняться социально-экономическими проблемами страны. Например, разобраться с образованием и здравоохранением, увеличить социальные пособия. И одолеть нелегальную миграцию.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко не видит у Мерца никаких перспектив и уверен, что он окажется даже хуже предшественника. "Шольц сделал себе имя на борьбе с коронавирусом и благодаря этому стал канцлером. Мерц же ничем значимым не отметился. Если предыдущий глава государства потерял популярность в сложных политических условиях, то нынешний, попав в ту же ситуацию, скорее всего, ничего не изменит к лучшему. И у него нет никакой харизмы, он зануда", — подчеркнул политолог в разговоре с РИА Новости.
Германия продолжит погружаться в политический кризис. Этим способна воспользоваться АдГ, чей рейтинг растет на фоне слабого канцлера.