https://ria.ru/20250513/germaniya-2016501253.html

Такого еще не было. Лидер ЕС готовится к историческому провалу

Такого еще не было. Лидер ЕС готовится к историческому провалу - РИА Новости, 13.05.2025

Такого еще не было. Лидер ЕС готовится к историческому провалу

Фридрих Мерц только стал канцлером Германии, а его рейтинг уже ниже, чем был у Олафа Шольца. Несмотря на это, он решил заниматься не внутренними проблемами... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Фридрих Мерц только стал канцлером Германии, а его рейтинг уже ниже, чем был у Олафа Шольца. Несмотря на это, он решил заниматься не внутренними проблемами своей страны, а помогать Украине. Что ждет Берлин — в материале РИА Новости.Исторический провалУтвердили лишь со второй попытки: в первой его поддержали 310 депутатов, а нужно 316. Потом все же набрали 325 голосов, хотя в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ 328 человек.Такого еще не бывало. СМИ расценили это как беспрецедентный скандал.Большинство функционеров "Христианско-демократического союза" возлагают вину за позорное выступление своего лидера на депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает журнал Stern. По их мнению, там нужна серьезная воспитательная работа. Комментаторы телеканала ZDF не исключили, что левые совершили демарш в отместку за то, что в миграционной политике Мерц перенял риторику "Альтернативы для Германии" (АдГ). Также журналисты считают признание АдГ экстремистской организацией инициативой социал-демократов, которые таким образом подстраховались от ее возможного сближения с ХДС.Впрочем, в СМИ не исключают, что некоторые члены ХДС тоже могли не голосовать за Мерца. В партии у него репутация неудачника, выкручивающего всем руки ради карьеры. В частности, ему припоминают, как в 2002-м он проиграл тогда еще малоизвестной Ангеле Меркель и ушел из политики на 19 лет.Новое дноКак отмечает Bild, Мерц едва занял пост канцлера, а поддержка у него — только 23%. Даже у Шольца, которому принадлежит антирекорд — 19, на первых порах было 37. И у "черно-красной" коалиции показатели хуже, чем у "Светофора": 29% против тех же 37 (правда, к сентябрю 2024-го рейтинг обрушился до 16).Ну а Мерц взялся за дело и 10 мая вместе с главами Франции, Великобритании и Польши прибыл в Киев. Оттуда грозил Москве новыми санкциями и наращиванием поставок ВСУ."Если российская сторона сейчас подает сигнал о готовности к переговорам, это хороший признак. Но далеко не достаточный. Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня. <...> Пушки должны замолчать до переговоров", — заявил он.Киев же выступает в привычной стилистике. В частности, когда СМИ сообщили о намерении Берлина засекретить информацию о военной помощи, бывший посол Украины в Германии, а ныне постпред в ООН Андрей Мельник не смог промолчать."Пробуждаются неприятные воспоминания о том, как в 2022-м коалиция "Светофор" пыталась скрыть за грифом секретности отсутствие поставок оружия", — признался он в интервью информационному агентству DPA.Опасные связиДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пока не берется судить о том, каким получится правление Мерца. А падение рейтинга вполне объяснимо."Избиратели недовольны тем, что он отклонился от предвыборных лозунгов, в том числе касающихся борьбы с миграцией и жесткого экономического курса. Вместо этого Мерц сделал несколько уступок социал-демократам, которые провалились на выборах, то есть нравятся немцам меньше ХДС. Что касается сравнения с Шольцем, то лучше начать плохо, но закончить хорошо, чем так, как вышло у бывшего лидера СДПГ", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.По его словам, чтобы набрать популярность, Мерцу следует заняться социально-экономическими проблемами страны. Например, разобраться с образованием и здравоохранением, увеличить социальные пособия. И одолеть нелегальную миграцию.Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко не видит у Мерца никаких перспектив и уверен, что он окажется даже хуже предшественника. "Шольц сделал себе имя на борьбе с коронавирусом и благодаря этому стал канцлером. Мерц же ничем значимым не отметился. Если предыдущий глава государства потерял популярность в сложных политических условиях, то нынешний, попав в ту же ситуацию, скорее всего, ничего не изменит к лучшему. И у него нет никакой харизмы, он зануда", — подчеркнул политолог в разговоре с РИА Новости.Германия продолжит погружаться в политический кризис. Этим способна воспользоваться АдГ, чей рейтинг растет на фоне слабого канцлера.

https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

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в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, андрей мельник, хдс/хсс, мерец, евросоюз