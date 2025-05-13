https://ria.ru/20250513/gensek-2016734756.html
Генсек НАТО заявил об окне возможностей в украинском конфликте
Генсек НАТО заявил об окне возможностей в украинском конфликте - РИА Новости, 13.05.2025
Генсек НАТО заявил об окне возможностей в украинском конфликте
Генсек НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции заявил, что сейчас появилось "реальное окно возможностей для прогресса к миру" в украинском конфликте. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:58:00+03:00
2025-05-13T17:58:00+03:00
2025-05-13T17:58:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции заявил, что сейчас появилось "реальное окно возможностей для прогресса к миру" в украинском конфликте. "Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО – ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. Турция является верным и мощным союзником. Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру", - написал Рютте в сети X.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016722847.html
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В мире, Турция, Украина, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО заявил об окне возможностей в украинском конфликте
Генсек НАТО Рютте: в украинском конфликте появилось реальное окно возможностей