https://ria.ru/20250513/general-2016692924.html
Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения
Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения - РИА Новости, 13.05.2025
Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения
Экс-генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний, устроивший дебош в отеле, приговорен в Калининграде к шести месяцам колонии-поселения, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:22:00+03:00
2025-05-13T15:22:00+03:00
2025-05-13T15:46:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Экс-генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний, устроивший дебош в отеле, приговорен в Калининграде к шести месяцам колонии-поселения, сообщает пресс-служба областного суда.По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу"."Приговором Ленинградского районного суда Завгороднему О.А. назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.В суде Завгородний заявлял, что его поступки были обусловлены несогласием с действиями сотрудников Росгвардии. Его судили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.Суд счел смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости у Завгороднего, его раскаяние, активную помощь следствию - подробные признательные показания о способе и обстоятельствах преступления. Он принес извинения потерпевшим, у него на иждивении находятся жена и сын, имеющие заболевания, имеет государственные и ведомственные награды, участвует в благотворительной и общественной деятельности, добровольно возместил моральный вред каждому из потерпевших.Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.ФТС ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля 2024 года уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.
https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html
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калининград, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Калининград, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения
Экс-генерала ФТС Завгороднего приговорили к 6 месяцам колонии-поселения за дебош
КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Экс-генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний, устроивший дебош в отеле, приговорен в Калининграде к шести месяцам колонии-поселения, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда
нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии
. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ
. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу".
"Приговором Ленинградского районного суда Завгороднему О.А. назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В суде Завгородний заявлял, что его поступки были обусловлены несогласием с действиями сотрудников Росгвардии. Его судили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.
Суд счел смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости у Завгороднего, его раскаяние, активную помощь следствию - подробные признательные показания о способе и обстоятельствах преступления. Он принес извинения потерпевшим, у него на иждивении находятся жена и сын, имеющие заболевания, имеет государственные и ведомственные награды, участвует в благотворительной и общественной деятельности, добровольно возместил моральный вред каждому из потерпевших.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
ФТС
ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля 2024 года уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.