https://ria.ru/20250513/general-2016692924.html

Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения

Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения - РИА Новости, 13.05.2025

Экс-генерала ФТС приговорили к шести месяцам колонии-поселения

Экс-генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний, устроивший дебош в отеле, приговорен в Калининграде к шести месяцам колонии-поселения, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:22:00+03:00

2025-05-13T15:22:00+03:00

2025-05-13T15:46:00+03:00

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 13 мая — РИА Новости. Экс-генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний, устроивший дебош в отеле, приговорен в Калининграде к шести месяцам колонии-поселения, сообщает пресс-служба областного суда.По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу"."Приговором Ленинградского районного суда Завгороднему О.А. назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.В суде Завгородний заявлял, что его поступки были обусловлены несогласием с действиями сотрудников Росгвардии. Его судили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.Суд счел смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости у Завгороднего, его раскаяние, активную помощь следствию - подробные признательные показания о способе и обстоятельствах преступления. Он принес извинения потерпевшим, у него на иждивении находятся жена и сын, имеющие заболевания, имеет государственные и ведомственные награды, участвует в благотворительной и общественной деятельности, добровольно возместил моральный вред каждому из потерпевших.Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.ФТС ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля 2024 года уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.

https://ria.ru/20250425/peterburg-2013396095.html

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калининград, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии)