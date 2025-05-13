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ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 13.05.2025 (обновлено: 11:19 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/fsb-2016607849.html
ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово
ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово - РИА Новости, 13.05.2025
ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово
ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:35:00+03:00
2025-05-13T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
курахово
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и подразделений группировки "Восток" Вооруженных Сил России в городе Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением, планируемый к использованию украинскими диверсантами в период празднования майских праздников", — говорится в заявлении.В общей сумме силовики изъяли 22 единицы иностранного оружия и более 300 гранат и мин:В ведомстве отметили, что тайник предназначался для диверсантов противника в период празднования майских праздников на территории ДНР. Изъятые вооружение и боеприпасы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны.Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250424/taynik-2013088587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, курахово, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово

ФСБ нашла крупный схрон оружия украинских диверсантов в освобожденном Курахово

© УФСБ России по Донецкой Народной РеспубликеТайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео
Тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© УФСБ России по Донецкой Народной Республике
Тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и подразделений группировки "Восток" Вооруженных Сил России в городе Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением, планируемый к использованию украинскими диверсантами в период празднования майских праздников", — говорится в заявлении.
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В общей сумме силовики изъяли 22 единицы иностранного оружия и более 300 гранат и мин:
  • два пулемета;
  • два ручных противотанковых гранатомета образца НАТО;
  • два ПТРК Javelin;
  • восемь ручных гранатометов производства Болгарии;
  • 300 иностранных автоматических гранатометных выстрелов;
  • восемь шведских одноразовых ручных гранатометов;
  • четыре противотанковые мины;
  • ﻿﻿20 натовских гранат;
  • ﻿﻿36 120-миллиметровых мин иностранного образца;
  • 11 гранат для подствольного гранатомета образца НАТО.
В ведомстве отметили, что тайник предназначался для диверсантов противника в период празднования майских праздников на территории ДНР. Изъятые вооружение и боеприпасы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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