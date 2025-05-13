ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово
ФСБ нашла крупный схрон оружия украинских диверсантов в освобожденном Курахово
© УФСБ России по Донецкой Народной РеспубликеТайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео
© УФСБ России по Донецкой Народной Республике
Тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и подразделений группировки "Восток" Вооруженных Сил России в городе Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением, планируемый к использованию украинскими диверсантами в период празднования майских праздников", — говорится в заявлении.
В общей сумме силовики изъяли 22 единицы иностранного оружия и более 300 гранат и мин:
- два пулемета;
- два ручных противотанковых гранатомета образца НАТО;
- два ПТРК Javelin;
- восемь ручных гранатометов производства Болгарии;
- 300 иностранных автоматических гранатометных выстрелов;
- восемь шведских одноразовых ручных гранатометов;
- четыре противотанковые мины;
- 20 натовских гранат;
- 36 120-миллиметровых мин иностранного образца;
- 11 гранат для подствольного гранатомета образца НАТО.
В ведомстве отметили, что тайник предназначался для диверсантов противника в период празднования майских праздников на территории ДНР. Изъятые вооружение и боеприпасы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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