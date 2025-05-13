https://ria.ru/20250513/fsb-2016607849.html

ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово

ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово - РИА Новости, 13.05.2025

ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Курахово

ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:35:00+03:00

2025-05-13T06:35:00+03:00

2025-05-13T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ФСБ выявила крупный тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением в Курахово в ДНР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и подразделений группировки "Восток" Вооруженных Сил России в городе Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением, планируемый к использованию украинскими диверсантами в период празднования майских праздников", — говорится в заявлении.В общей сумме силовики изъяли 22 единицы иностранного оружия и более 300 гранат и мин:В ведомстве отметили, что тайник предназначался для диверсантов противника в период празднования майских праздников на территории ДНР. Изъятые вооружение и боеприпасы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны.Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250424/taynik-2013088587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, курахово, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность