https://ria.ru/20250513/fondy-2016716880.html
Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов
Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов
Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:50:00+03:00
2025-05-13T16:50:00+03:00
2025-05-13T16:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. Негосударственные пенсионные фонды могут инвестировать пенсионные накопления россиян только в надежные финансовые инструменты, такие как облигации федерального займа, облигации российских компаний и другие. "Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность (негосударственных - ред.) пенсионных фондов… У меня сейчас просьба и к Центральному Банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться. Выработать какой-то инструмент, который мог бы давать, первое, мягко скажем, советы какие-то, а второе, самое важное, - ...поддержать, брать на себя какую-то часть риска", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов
Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестициях в акции