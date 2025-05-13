https://ria.ru/20250513/fondy-2016716880.html

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал обеспечить безопасность пенсионных фондов

Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:50:00+03:00

2025-05-13T16:50:00+03:00

2025-05-13T16:50:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить безопасность пенсионных фондов при инвестировании средств в акции, сообщил президент России Владимир Путин. Негосударственные пенсионные фонды могут инвестировать пенсионные накопления россиян только в надежные финансовые инструменты, такие как облигации федерального займа, облигации российских компаний и другие. "Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность (негосударственных - ред.) пенсионных фондов… У меня сейчас просьба и к Центральному Банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться. Выработать какой-то инструмент, который мог бы давать, первое, мягко скажем, советы какие-то, а второе, самое важное, - ...поддержать, брать на себя какую-то часть риска", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".

https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия