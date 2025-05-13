https://ria.ru/20250513/florida-2016746380.html

Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о случившемся из СМИ

Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о случившемся из СМИ - РИА Новости, 13.05.2025

Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о случившемся из СМИ

Жена россиянина Николая Вилкова, задержанного во Флориде за угон яхты стоимостью 2,5 миллиона долларов, в комментарии РИА Новости заявила, что узнала о... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:16:00+03:00

2025-05-13T19:16:00+03:00

2025-05-13T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Жена россиянина Николая Вилкова, задержанного во Флориде за угон яхты стоимостью 2,5 миллиона долларов, в комментарии РИА Новости заявила, что узнала о произошедшем из СМИ, находясь в России, и не поддерживает действий супруга. "Мне отправили эту новость друзья из США, где об этом писали местные новости. Со мной никто не связывался напрямую из правоохранительных органов", — рассказала она. Женщина подчеркнула, что не поддерживает действий супруга, с которым находится в бракоразводном процессе, и была шокирована произошедшим. "Я, конечно, крайне отрицательно отношусь к этому поступку и никак его не поддерживаю, разумеется. Никогда даже не могла подумать, что он мог такое сделать, и не могу предположить мотивов этого поступка", — заявила она. Ранее американские СМИ сообщали, что 29-летний россиянин Николай Вилков дважды пытался угнать водные суда во Флориде и сбежать на Багамские острова. Сначала — катер береговой охраны, позже — частную яхту стоимостью 2,5 миллиона долларов. Полиция оценила ущерб судну в 200 тысяч долларов. Мужчина был задержан и ожидает рассмотрения дела в суде.

https://ria.ru/20250414/zalog-2011261698.html

https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html

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