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Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:25 13.05.2025 (обновлено: 12:37 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/filmy-2016654624.html
Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах
Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах
Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях, а также представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 30 августа, ответственные - министр просвещения РФ Сергей Кравцов и кинорежиссер Карен Шахназаров.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, карен шахназаров, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Карен Шахназаров, Новости культуры, Кино и сериалы
Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах

Путин поручил выбрать сто лучших отечественных фильмов для показа учащимся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях, а также представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 30 августа, ответственные - министр просвещения РФ Сергей Кравцов и кинорежиссер Карен Шахназаров.
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