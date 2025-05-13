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Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах

Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах

Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:25:00+03:00

2025-05-13T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях, а также представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 30 августа, ответственные - министр просвещения РФ Сергей Кравцов и кинорежиссер Карен Шахназаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, сергей кравцов, карен шахназаров, новости культуры, кино и сериалы