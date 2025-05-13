Путин поручил составить список отечественных фильмов для показа в школах
Путин поручил выбрать сто лучших отечественных фильмов для показа учащимся
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень 100 лучших советских и российских фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях, а также представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 30 августа, ответственные - министр просвещения РФ Сергей Кравцов и кинорежиссер Карен Шахназаров.