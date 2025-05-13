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Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде - РИА Новости, 13.05.2025
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Шоубиз
 
00:34 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/festival-2016590609.html
Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде
Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде - РИА Новости, 13.05.2025
Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде
Организаторы Каннского кинофестиваля ввели новое правило дресс-кода, запретив гостям посещать мероприятие в обнаженном виде, сообщает издание People со ссылкой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:34:00+03:00
2025-05-13T00:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Организаторы Каннского кинофестиваля ввели новое правило дресс-кода, запретив гостям посещать мероприятие в обнаженном виде, сообщает издание People со ссылкой на сайт вопросов и ответов кинофестиваля на фоне недавнего скандала с прибытием супруги американского рэпера Канье Уэста Бьянки Сенсори на премию "Грэмми" в прозрачном наряде. В марте издание Variety сообщило, что перед премией "Грэмми" Сенсори прошла по красной дорожке в прозрачном наряде и уехала, не посетив само мероприятие. "Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, "нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля" из "соображений приличия", - сообщает издание. Кроме того, согласно новым правилам, гостям запрещается посещать кинофестиваль в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом, а также в кроссовках. А те, кто планирует посетить показы фильмов в Большом театре Люмьер, обязаны явиться в вечерних костюмах, добавляет издание. Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.
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Шоубиз, Канье Уэст, В мире, Каннский кинофестиваль, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили посещать его в обнаженном виде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКаннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Каннский кинофестиваль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Организаторы Каннского кинофестиваля ввели новое правило дресс-кода, запретив гостям посещать мероприятие в обнаженном виде, сообщает издание People со ссылкой на сайт вопросов и ответов кинофестиваля на фоне недавнего скандала с прибытием супруги американского рэпера Канье Уэста Бьянки Сенсори на премию "Грэмми" в прозрачном наряде.
В марте издание Variety сообщило, что перед премией "Грэмми" Сенсори прошла по красной дорожке в прозрачном наряде и уехала, не посетив само мероприятие.
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"Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, "нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля" из "соображений приличия", - сообщает издание.
Кроме того, согласно новым правилам, гостям запрещается посещать кинофестиваль в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом, а также в кроссовках. А те, кто планирует посетить показы фильмов в Большом театре Люмьер, обязаны явиться в вечерних костюмах, добавляет издание.
Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.
Пайетки, стразы, перья, шерсть — все звезды 77-го Каннского кинофестиваля
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON

Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.

Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.

Бельгийская модель Роуз Бертрам на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.

Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
1 из 14
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON

Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.

Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.

Французская актриса Леа Сейду на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.

Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
2 из 14
© AFP 2024 / VALERY HACHE

Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.

В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".

Японский кинорежисер и продюсер Хирокадзу Корээда на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.

В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".

© AFP 2024 / VALERY HACHE
3 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.

"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.

Американская актриса Мэрил Стрип на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.

"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
4 из 14
© AP Photo / Invision/Daniel Cole

Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.

Американская актриса Грета Гервиг на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.

© AP Photo / Invision/Daniel Cole
5 из 14
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON

Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.

Российская модель Татьяна Корсакова на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
6 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.

Китайская актриса Чжао Тао на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
7 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.

Немецкая модель Хайди Клум на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
8 из 14
© AP Photo / Invision/Daniel Cole

"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.

Американская модель Тейлор Хилл на красной дорожке Каннского кинофестиваля

"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.

© AP Photo / Invision/Daniel Cole
9 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.

Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.

Российская телеведущая Лена Ленина на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.

Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
10 из 14
© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru

Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.

Австралийская модель Шанина Шейк на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.

© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru
11 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".

Гости на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
12 из 14
© AFP 2024 / LOIC VENANCE

Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.

Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
13 из 14
© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru

Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".

Пес-актер Месси на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".

© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru
14 из 14

Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.

Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
1 из 14

Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.

Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
2 из 14

Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.

В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".

© AFP 2024 / VALERY HACHE
3 из 14

Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.

"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
4 из 14

Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.

© AP Photo / Invision/Daniel Cole
5 из 14

Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.

© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
6 из 14

Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
7 из 14

Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
8 из 14

"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.

© AP Photo / Invision/Daniel Cole
9 из 14

Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.

Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
10 из 14

Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.

© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru
11 из 14

Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
12 из 14

Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.

© AFP 2024 / LOIC VENANCE
13 из 14

Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".

© AP Photo / Invision/Andreea Alexandru
14 из 14
 
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