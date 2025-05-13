Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили посещать его в обнаженном виде
Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.
Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.
Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.
Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.
Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.
Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.
Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.
Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.
Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.
В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".
Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.
В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".
Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.
"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.
Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.
"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.
Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".
На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.
Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".
На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.
Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.
Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.
Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.
Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.
Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.
Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.
"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.
"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.
Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.
Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.
Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.
Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.
Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.
Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.
Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".
Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".
Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.
Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.
Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".
Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".
Каннский фестиваль по традиции собрал на красной дорожке открытия звезд мировой величины не только из индустрии кино.
Бельгийская фотомодель Роуз Бертрам не побоялась слиться с окружающей обстановкой и продемонстрировала гостям платье цвета страсти.
Фильмом открытия стала комедия "Второй акт" Квентина Дюпье с Леей Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях.
Сейду буквально блистала перед фотокамерами, выбрав для церемонии платье с пайетками.
Японский режиссер Хирокадзу Корээда в этом году оказался в составе жюри.
В 2018 году он здесь же удостоился главного приза фестиваля за свою картину "Магазинные воришки".
Оскароносная Мэрил Стрип получила почетную золотую пальмовую ветвь из рук звезды французского кинематографа Жюльет Бинош.
"Вы — мировое достояние. Вы изменили взгляд на женщин в мире кино и дали нам новый образ нас самих", — сказала Бинош, вручая награду 74-летней актрисе.
Жюри фестиваля в этот раз возглавила американка Грета Гервиг — режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".
На фото: Гервиг (в центре) и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон позируют фотографам.
Среди звезд кино и шоу-бизнеса на набережной Круазетт присутствовали и представители России. Модель Татьяна Корсакова восхитила зрителей облегающим бархатным платьем изумрудного цвета с открытыми плечами и высоким разрезом.
Китаянка Чжао Тао выбрала для церемонии торжественный расшитый гипюр. Актриса представит на фестивале картину "Поколение романтиков", в которой исполнила главную роль.
Немецкая модель Хайди Клум привыкла к восхищению поклонников — для красной дорожки она выбрала алое платье с кринолином.
"Ангел" Victoria's Secret, супермодель Тейлор Хилл умело скомбинировала в своем образе невинную прическу с потрясающим декольте.
Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.
Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.
Австралийская топ-модель Шанина Шейк тоже не побоялась слиться с ковровой дорожкой и на премьеру пришла в облегающем красном наряде.
Звезды французского кинематографа продюсер Уго Селиньяк, режиссер Квентин Дюпье, актеры Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Венсан Линдон, Мануэль Гийо и актриса Леа Сейду всей командой прибыли поддержать в конкурсе свою картину "Два акта".
Голландская модель Роми Страйд выбрала для выхода в свет стразы, стеклярус и перья — именно они украшали нежно-розовое платье со шлейфом.
Ну а самым эффектным гостем Канн стал бордер-колли по кличке Месси, позирующий перед камерами, как профессиональный актер. В прошлом году пес стал обладателем премии "Пальмовая собака", получив приз за игру в детективе Жюстина Трие "Анатомия падения".