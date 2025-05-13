Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде

Еще одна россиянка — бизнесвумен и телеведущая Елена Ленина не отказала себе в удовольствии и традиционно эпатировала публику Канн.

Ленина завсегдатай кинофестиваля, а ее образы из раза в раз становятся все экзотичнее. В этом году она поразила всех костюмом орхидеи.