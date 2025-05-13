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ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025
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03:15 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:15:00+03:00
2025-05-13T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных с преступлениями, совершаемыми "белыми воротничками", передает агентство Рейтер. "В ходе серии встреч сотрудники местных отделений ФБР сообщили агентам ФБР, что им нужно будет начать посвящать примерно треть своего времени оказанию помощи администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией," – передает агентство со ссылкой на источники. Также источники сообщили, что расследование дел, связанных с "белыми воротничками" - представителями государства или бизнеса, должностными лицами и чиновниками, - "не будет приоритетным" как минимум до конца 2025 года. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
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в мире, сша, фбр
В мире, США, ФБР
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ

Reuters: ФБР усилит контроль над мигрантами вместо белых воротничков

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных с преступлениями, совершаемыми "белыми воротничками", передает агентство Рейтер.
"В ходе серии встреч сотрудники местных отделений ФБР сообщили агентам ФБР, что им нужно будет начать посвящать примерно треть своего времени оказанию помощи администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией," – передает агентство со ссылкой на источники.
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Также источники сообщили, что расследование дел, связанных с "белыми воротничками" - представителями государства или бизнеса, должностными лицами и чиновниками, - "не будет приоритетным" как минимум до конца 2025 года.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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