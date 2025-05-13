https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html

ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ

ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025

ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:15:00+03:00

2025-05-13T03:15:00+03:00

2025-05-13T03:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных с преступлениями, совершаемыми "белыми воротничками", передает агентство Рейтер. "В ходе серии встреч сотрудники местных отделений ФБР сообщили агентам ФБР, что им нужно будет начать посвящать примерно треть своего времени оказанию помощи администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией," – передает агентство со ссылкой на источники. Также источники сообщили, что расследование дел, связанных с "белыми воротничками" - представителями государства или бизнеса, должностными лицами и чиновниками, - "не будет приоритетным" как минимум до конца 2025 года. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, фбр