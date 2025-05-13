https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:15:00+03:00
2025-05-13T03:15:00+03:00
2025-05-13T03:15:00+03:00
в мире
сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_0:164:2049:1317_1920x0_80_0_0_c612b842e61a9edeb1b8f2915f820f23.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости/Прайм. Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание уделять больше времени иммиграционному контролю и сократить количество расследований, связанных с преступлениями, совершаемыми "белыми воротничками", передает агентство Рейтер. "В ходе серии встреч сотрудники местных отделений ФБР сообщили агентам ФБР, что им нужно будет начать посвящать примерно треть своего времени оказанию помощи администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией," – передает агентство со ссылкой на источники. Также источники сообщили, что расследование дел, связанных с "белыми воротничками" - представителями государства или бизнеса, должностными лицами и чиновниками, - "не будет приоритетным" как минимум до конца 2025 года. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_140:0:1896:1317_1920x0_80_0_0_311a2ab995af5296dbeeec023803afd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фбр
ФБР приказало агентам уделять больше внимания мигрантам, пишут СМИ
Reuters: ФБР усилит контроль над мигрантами вместо белых воротничков