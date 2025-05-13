https://ria.ru/20250513/evrosoyuz-2016611204.html

Национальную идентичность стран ЕС пытаются стереть, заявил посол

Национальную идентичность стран ЕС пытаются стереть, заявил посол - РИА Новости, 13.05.2025

Национальную идентичность стран ЕС пытаются стереть, заявил посол

Европейские элиты пытаются стереть национальную идентичность стран ЕС, уравняв всех "по наименьшему знаменателю", чтобы лучше контролировать население, заявил... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:41:00+03:00

2025-05-13T07:41:00+03:00

2025-05-13T07:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Европейские элиты пытаются стереть национальную идентичность стран ЕС, уравняв всех "по наименьшему знаменателю", чтобы лучше контролировать население, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Не мытьем, так катаньем истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. В этом и заключается тоталитарное нутро либерализма — всех уравнять по наименьшему общему знаменателю, дабы можно было управлять послушным стадом по Оруэллу", - сказал он. По словам Яковенко, мечта правящих элит насильно объединить Европу существовала еще при Наполеоне и не умерла после поражения Германии и ее сателлитов в 1945 году. "Сначала реабилитировали исконный, образца кануна Великой американской депрессии капитализм, который не может не воспроизводить неравенство. В этом смысл неолиберальной экономической политики в формате рейганомики-тэтчеризма, восторжествовавшей на рубеже 80-х годов. С окончанием холодной войны, из которой СССР попросту вышел, и распадом самого Советского Союза взялись за реабилитацию — исподволь — самого нацизма. При том, что, как это понятно сейчас, капитализм и нацизм органически связаны", - отметил он. Как резюмировал Яковенко, переписать историю XX века европейским элитам мешает само существование России. "Восьмидесятилетие Победы не могло не возбудить ненависть в европейских элитах. Впрочем, она существовала всегда, и еще маршал Георгий Константинович Жуков предупреждал, что Запад нам никогда не простит нашей Победы. Собственно, нам не простили и победу над Наполеоном: именно к ней восходит дошедшая до абсурда и полного саморазоблачения политика сдерживания России", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250323/evropa-2006664019.html

https://ria.ru/20250322/sovbez-2006627206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, германия, александр яковенко, евросоюз, в мире