https://ria.ru/20250513/evroparlament-2016687776.html

ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов

ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов - РИА Новости, 13.05.2025

ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов

В Европейском парламенте не стали комментировать расследование против посетивших Россию на 9 мая депутатов, отметив, что свою миссию Европарламент не направлял, РИА Новости, 13.05.2025

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. В Европейском парламенте не стали комментировать расследование против посетивших Россию на 9 мая депутатов, отметив, что свою миссию Европарламент не направлял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП. "Мы не можем комментировать частные случаи членов Европарламента. Обратите внимание, что официальной миссии ЕП в Москву не отправлял. Члены, которые ездили туда, делали это в личном качестве", - сообщил собеседник агентства. Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии, Кипра приехали в Москву, чтобы заявить о своем несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. Позднее кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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