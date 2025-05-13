https://ria.ru/20250513/evroparlament-2016687776.html
ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов
ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов - РИА Новости, 13.05.2025
ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов
В Европейском парламенте не стали комментировать расследование против посетивших Россию на 9 мая депутатов, отметив, что свою миссию Европарламент не направлял, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:03:00+03:00
2025-05-13T15:03:00+03:00
2025-05-13T15:03:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. В Европейском парламенте не стали комментировать расследование против посетивших Россию на 9 мая депутатов, отметив, что свою миссию Европарламент не направлял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП. "Мы не можем комментировать частные случаи членов Европарламента. Обратите внимание, что официальной миссии ЕП в Москву не отправлял. Члены, которые ездили туда, делали это в личном качестве", - сообщил собеседник агентства. Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии, Кипра приехали в Москву, чтобы заявить о своем несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. Позднее кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016678259.html
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в мире, москва, россия, словакия, вячеслав володин, европарламент, госдума рф
В мире, Москва, Россия, Словакия, Вячеслав Володин, Европарламент, Госдума РФ
ЕП не стал комментировать расследование против посетивших Москву депутатов
Европарламент заявил, что не направлял делегаций в Москву на 9 мая