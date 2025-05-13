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СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:01 13.05.2025 (обновлено: 02:30 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html
СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США
СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США - РИА Новости, 13.05.2025
СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США
Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:01:00+03:00
2025-05-13T02:30:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между. &lt;...&gt; Владимиром Зеленским и российским (президентом. — Прим. ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы", — говорится в материале.Кроме того, по утверждению источников, Вашингтон хочет дать возможность российской и украинской сторонам провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Как сообщают неназванные европейские чиновники, США еще не определились с возможными дальнейшими действиями, в том числе еще не решили, будут ли они вводить санкции или нет. В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Bloomberg в последствии писало, что президент США Дональд Трамп одобрил заявление европейских лидеров и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести ограничительные меры.Заявление президента РоссииПутин в ночь на 11 мая выступил перед представителями СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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россия
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в мире, россия, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине
СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США

Bloomberg: ЕC готов ждать встречи в Турции, прежде чем просить США о санкциях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между. <...> Владимиром Зеленским и российским (президентом. — Прим. ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
Кроме того, по утверждению источников, Вашингтон хочет дать возможность российской и украинской сторонам провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Как сообщают неназванные европейские чиновники, США еще не определились с возможными дальнейшими действиями, в том числе еще не решили, будут ли они вводить санкции или нет.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Bloomberg в последствии писало, что президент США Дональд Трамп одобрил заявление европейских лидеров и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести ограничительные меры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00

Заявление президента России

Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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