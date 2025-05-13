СМИ: ЕС подождет переговоров России и Украины до требований санкций США
Bloomberg: ЕC готов ждать встречи в Турции, прежде чем просить США о санкциях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между. <...> Владимиром Зеленским и российским (президентом. — Прим. ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы", — говорится в материале.
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Кроме того, по утверждению источников, Вашингтон хочет дать возможность российской и украинской сторонам провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Как сообщают неназванные европейские чиновники, США еще не определились с возможными дальнейшими действиями, в том числе еще не решили, будут ли они вводить санкции или нет.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Bloomberg в последствии писало, что президент США Дональд Трамп одобрил заявление европейских лидеров и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести ограничительные меры.
Заявление президента России
Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.