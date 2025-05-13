https://ria.ru/20250513/estoniya-2016624669.html

В Эстонии задержали вандалов, осквернивших "Бронзового солдата"

В Эстонии задержали вандалов, осквернивших "Бронзового солдата" - РИА Новости, 13.05.2025

В Эстонии задержали вандалов, осквернивших "Бронзового солдата"

Задержаны вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, широко известный как "Бронзовый солдат", сообщили в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:54:00+03:00

2025-05-13T09:54:00+03:00

2025-05-13T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Задержаны вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, широко известный как "Бронзовый солдат", сообщили в полиции Эстонии. "Полиция установила личности и задержала осквернивших памятник "Бронзовый солдат". Речь идет о несовершеннолетних", - сказала начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в интервью порталу Delfi. По данным портала, инцидент произошел 10 мая поздно вечером, памятник изрисовали монумент белой краской и нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры. На следующий день полиция начала производство по делу о вандализме. Эстонский военный музей пообещал организовать очистку памятника. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин заявил, что акты вандализма против советских воинских захоронений стали частью государственной политики ряда стран Восточной Европы и Прибалтики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html

https://ria.ru/20250502/pamyatnik-2014708874.html

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эстония, таллин, россия, михаил ванин, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире