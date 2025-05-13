https://ria.ru/20250513/eksport-2016575857.html

Штаты поддержали СВО долларом

Штаты поддержали СВО долларом - РИА Новости, 13.05.2025

Штаты поддержали СВО долларом

Соединенные Штаты в силу своего геополитического и экономического веса, как мощный маятник, разгоняют множество мировых процессов. Служба государственной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T08:00:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

аналитика

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016568228_0:58:1706:1018_1920x0_80_0_0_a583366e3e1f6e90091d29c0c328a317.jpg

Соединенные Штаты в силу своего геополитического и экономического веса, как мощный маятник, разгоняют множество мировых процессов. Служба государственной статистики США сообщила, что по итогам марта текущего года Россия вышла на второе место в списке поставщиков сельскохозяйственных удобрений. За отчетный месяц российские производители поставили за океан удобрений всех видов на без малого 220 миллионов долларов, что переместило Россию в неофициальном рейтинге на вторую строчку, сдвинув на третью ступень Саудовскую Аравию. В сравнении месяц к месяцу российский импорт вырос вдвое, а за год увеличился на 25 процентов.Одновременно с этим консалтинговая компания Metals & Mining Intelligence, проведя анализ рыночной динамики в 2025-м, сообщила об общем удорожании российских удобрений при их поставках на экспорт в среднем на 15 процентов. Так, карбамид (азотное удобрение, получаемое из природного газа) при заключении экспортных контрактов прибавил до 13 процентов. Диаммофос и аммофос — то есть фосфорные удобрения — потяжелели в цене на 15 процентов. Хлористый калий в пересчете на тонну подорожал почти на 20 пунктов, и только аммиачная селитра просела на пять процентов в связи с избытком предложения.Все перечисленные тренды наблюдались при заключении сделок по схеме free on board, когда поставщик оплачивает только доставку товара в порт, уплату всех сборов, пошлин, а также погрузку на борт. Вся дальнейшая ответственность лежит на перевозчике и покупателе — впрочем, это совершенно обыденная практика в мировой морской торговле.Первое, что нужно понимать в происходящем, это то, что США являются главной мировой аграрной империей, ежегодно поставляя на экспорт сельскохозяйственной продукции более чем на 190 миллиардов долларов. При этом внутренний рынок потребления, по данным Минсельхоза (USDA), показывает стабильный рост три-пять процентов в год, а по итогам 2023 года вклад отрасли сельского хозяйства в ВВП Штатов превысил 1,5 триллиона долларов, или 0,8 процента. Проще говоря, американцы съедают и потребляют почти в семь раз больше, чем продают вовне.В США мощная индустрия производства удобрений. По оценке исследовательской компании IBISWorld, отрасль демонстрирует среднегодовой совокупный темп роста в шесть процентов, а к концу текущего года выручка американских производителей удобрений должна подойти к отметке 35,8 миллиарда долларов. Крупнейшим профильным игроком на внутреннем рынке является компания Cf Industries Holdings, выручка которой по итогам текущего года, как ожидается, составит почти шесть миллиардов, а прибыль — 1,6 миллиарда долларов.Запомним эти значения, чтобы в дальнейшем понимать размерность соотношения и зависимости.При столь внушительной глубине профильного рынка Соединенные Штаты испытывают дефицит удобрений, который покрывается за счет импорта. Observatory of Economic Complexity публикует данные за 2024 год, из которых следует, что крупнейшим поставщиком всех видов удобрений в США является Канада. Страна кленового листа, богатая углеводородами, экспортирует южному соседу удобрений на 3,7 миллиарда долларов в год. К слову, данная отрасль в Канаде, как и производство автомобильных узлов и агрегатов, тотально завязана именно на поставки в США и является одной из болевых точек, на которую давил Дональд Трамп. Далее в списке Россия с продажами на один миллиард, Саудовская Аравия (760 миллионов), Катар (350 миллионов) и Израиль (318 миллионов долларов).То есть зависимость американского сельского хозяйства от импорта составляет 17 процентов. Доля значительная, но не критичная, особенно учитывая постоянную конкуренцию между производителями, так что ожидать их объединения с целью обрушить американский рынок точно не стоит.Россия также не спит на печи. За прошлый год, по оценкам западных агентств, наши компании выпустили порядка 60 миллионов тонн удобрений всех видов, тем самым показав рост производства в девять процентов. Каждая шестая тонна пришлась на продукцию компании "ФосАгро". Экспорт удобрений позволил выйти на отметку выручки 18 миллиардов долларов и подтвердил статус России как крупнейшего игрока на мировом рынке.Думается, размер взаимной зависимости от продажи-покупки наших удобрений стал более понятен. И тут мы вновь подходим к уже классическому вопросу, зачем России в принципе что-то продавать Соединенным Штатам и другим западным странам, открыто продолжающим вооружать киевский режим. В экономике войны как раз и кроется ответ.Любители простых решений забывают, что СВО идет четвертый год. За это время Запад инвестировал в Украину 400 миллиардов долларов, с тем лишь уточнением, что это совокупные расходы США, Великобритании, ЕС, Японии и прочих. А Россия, что называется, тащит в одиночку. Точные расходы отечественного бюджета знают люди с соответствующим уровнем допуска, но логика вещей подсказывает, что они сопоставимы. При этом мало кто задумывается, как при таких расходах на обеспечение фронта государство выполняет различные обязательства. Причем не только социальные перед населением, но и перед крупным бизнесом, то есть якорными донорами бюджета.Помимо прочего, подзабылось, что правительство заморозило стоимость сельскохозяйственных удобрений для российских аграриев, тем самым защищая соответствующую отрасль экономики. Также до сих пор действуют нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. То есть сектор производства удобрений оказался зажат между растущими внешними рынками и принудительно регулируемыми ценами внутри страны. Минимальный размер государственных субсидий, необходимый для покрытия этого разрыва, еще год назад оценивался минимум в 50 миллиардов рублей. Сегодня Министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг России прорабатывают механизм индексации цен на удобрения для внутреннего рынка, но в действие он пока не вступил.Потому наши компании активно расширяют свое присутствие на американском рынке, пользуясь постоянно растущими ценами на три основные категории удобрений. Все очень прагматично. Если Вашингтон вкладывает деньги в продолжение войны на Украине, пусть также инвестирует в одно из крупнейших экспортных направлений России, сохранение рабочих мест и увеличенные отчисления в наш бюджет. Из него, если кто забыл, выделяются деньги на выполнение гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250510/udobreniya-2016186380.html

https://ria.ru/20250512/tarify-2016492569.html

https://ria.ru/20250511/ekspert-2016346218.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, сша