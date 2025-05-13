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Путин заявил о значимом росте российской экономики - РИА Новости, 13.05.2025
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15:50 13.05.2025 (обновлено: 15:59 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ekonomika-2016701640.html
Путин заявил о значимом росте российской экономики
Путин заявил о значимом росте российской экономики - РИА Новости, 13.05.2025
Путин заявил о значимом росте российской экономики
Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:50:00+03:00
2025-05-13T15:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир Путин. "В позапрошлом году мы добились значимого роста: значимого роста и для нашей страны, и мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году - 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось - 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", - сказал Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия". По прогнозу министерства экономического развития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,5%.
https://ria.ru/20250513/putin-2016698776.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин заявил о значимом росте российской экономики

Путин: ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%, заявил президент России Владимир Путин.
"В позапрошлом году мы добились значимого роста: значимого роста и для нашей страны, и мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году - 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось - 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", - сказал Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия".
По прогнозу министерства экономического развития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,5%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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