https://ria.ru/20250513/ege-2016674124.html

Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике

Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 13.05.2025

Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике

По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года в Московской области ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников, а по... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:08:00+03:00

2025-05-13T14:08:00+03:00

2025-05-13T14:08:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

математика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года в Московской области ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников, а по информатике – 26%, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. В Минобразования региона отметили, что цифры на 3% больше, чем в прошлом году. "Мы видим, что доля школьников, выбравших такие предметы, как профильная математика, информатика, физика, химия и биология, достигла 32,3%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 29%", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес. Так, все больше выпускников осознанно выбирают для ЕГЭ профильную математику и информатику, что свидетельствует об их устойчивом интересе к инженерным, техническим и цифровым направлениям подготовки, подчеркнули в министерстве. По словам Пильдес, это говорит о растущем понимании школьниками того, какие знания и навыки будут востребованы в будущем. Техническое образование становится все более приоритетным. Среди других востребованных дисциплин: физика – 19% участников, биология – 17%, химия – 12%. Все три предмета демонстрируют положительную динамику по сравнению с предыдущим годом. Системная помощь школьникам в выборе профессионального пути – одно из приоритетных направлений национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого при поддержке Минпросвещения России.

https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016664404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), математика