https://ria.ru/20250513/ege-2016674124.html
Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике
Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике - РИА Новости, 13.05.2025
Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике
По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года в Московской области ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников, а по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:08:00+03:00
2025-05-13T14:08:00+03:00
2025-05-13T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года в Московской области ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников, а по информатике – 26%, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. В Минобразования региона отметили, что цифры на 3% больше, чем в прошлом году. "Мы видим, что доля школьников, выбравших такие предметы, как профильная математика, информатика, физика, химия и биология, достигла 32,3%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 29%", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес. Так, все больше выпускников осознанно выбирают для ЕГЭ профильную математику и информатику, что свидетельствует об их устойчивом интересе к инженерным, техническим и цифровым направлениям подготовки, подчеркнули в министерстве. По словам Пильдес, это говорит о растущем понимании школьниками того, какие знания и навыки будут востребованы в будущем. Техническое образование становится все более приоритетным. Среди других востребованных дисциплин: физика – 19% участников, биология – 17%, химия – 12%. Все три предмета демонстрируют положительную динамику по сравнению с предыдущим годом. Системная помощь школьникам в выборе профессионального пути – одно из приоритетных направлений национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого при поддержке Минпросвещения России.
https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016664404.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), математика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), математика
Более 50% выпускников Подмосковья хотят сдать ЕГЭ по профильной математике
В Подмосковье ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По итогам регистрации на экзаменационную кампанию 2025 года в Московской области ЕГЭ по профильной математике планируют сдавать 52% выпускников, а по информатике – 26%, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В Минобразования региона отметили, что цифры на 3% больше, чем в прошлом году.
"Мы видим, что доля школьников, выбравших такие предметы, как профильная математика, информатика, физика, химия и биология, достигла 32,3%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 29%", – приводит пресс-служба слова министра образования региона Ингрид Пильдес.
Так, все больше выпускников осознанно выбирают для ЕГЭ профильную математику и информатику, что свидетельствует об их устойчивом интересе к инженерным, техническим и цифровым направлениям подготовки, подчеркнули в министерстве.
По словам Пильдес, это говорит о растущем понимании школьниками того, какие знания и навыки будут востребованы в будущем. Техническое образование становится все более приоритетным.
Среди других востребованных дисциплин: физика – 19% участников, биология – 17%, химия – 12%. Все три предмета демонстрируют положительную динамику по сравнению с предыдущим годом.
Системная помощь школьникам в выборе профессионального пути – одно из приоритетных направлений национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого при поддержке Минпросвещения России.