https://ria.ru/20250513/ege-2016642897.html

Чернышенко обсудил проведение государственной итоговой аттестации

Чернышенко обсудил проведение государственной итоговой аттестации - РИА Новости, 13.05.2025

Чернышенко обсудил проведение государственной итоговой аттестации

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил уделить внимание вопросам прозрачности процедуры ЕГЭ и уважения личных границ участников экзамена в ходе досмотра. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:29:00+03:00

2025-05-13T11:29:00+03:00

2025-05-13T11:29:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил уделить внимание вопросам прозрачности процедуры ЕГЭ и уважения личных границ участников экзамена в ходе досмотра. "Особое внимание прошу уделить вопросам прозрачности этой процедуры, уважения к личным границам участников экзамена и предотвращения конфликтных ситуаций", - сказал зампред правительства в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году. Чернышенко также призвал глав регионов страны взять на личный контроль ключевые вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации. "Это прежде всего, конечно, обеспечение безопасности, организационная готовность и безусловное соблюдение регламента и принципов объективности", - добавил вице-премьер, отметив, что ЕГЭ сопровождается строгими мерами контроля, включая использование металлодетекторов для осмотра школьников. Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20241205/ege-1987608828.html

https://ria.ru/20250414/shkola-2011133523.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество