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Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз - РИА Новости, 13.05.2025
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14:12 13.05.2025 (обновлено: 15:45 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/efimov-2016652580.html
Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз
Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз - РИА Новости, 13.05.2025
Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз
С января по апрель 2025 года москвичи обратились за госуслугами в сфере строительства и архитектуры свыше 21 тысячи раз, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:12:00+03:00
2025-05-13T15:45:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С января по апрель 2025 года москвичи обратились за госуслугами в сфере строительства и архитектуры свыше 21 тысячи раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря онлайн-услугам москвичи могут экономить время. Также становится проще получение документов."С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры более 21 тысячи раз. Город уже обработал более 82 процентов заявок физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в число самым популярных услуг стали "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)". Также часто люди обращались за услугой "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие цифровые сервисы города применяют в других российских регионах.
https://ria.ru/20250513/efimov-2016563863.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз

Ефимов: за госуслугами в сфере строительства обратились свыше 21 тысячи раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С января по апрель 2025 года москвичи обратились за госуслугами в сфере строительства и архитектуры свыше 21 тысячи раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что благодаря онлайн-услугам москвичи могут экономить время. Также становится проще получение документов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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"С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры более 21 тысячи раз. Город уже обработал более 82 процентов заявок физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в число самым популярных услуг стали "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)". Также часто люди обращались за услугой "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие цифровые сервисы города применяют в других российских регионах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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