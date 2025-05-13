https://ria.ru/20250513/efimov-2016652580.html

Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз

Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз - РИА Новости, 13.05.2025

Ефимов: за госуслугами в строительстве обратились еще свыше 21 тысячи раз

С января по апрель 2025 года москвичи обратились за госуслугами в сфере строительства и архитектуры свыше 21 тысячи раз, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:12:00+03:00

2025-05-13T14:12:00+03:00

2025-05-13T15:45:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С января по апрель 2025 года москвичи обратились за госуслугами в сфере строительства и архитектуры свыше 21 тысячи раз, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря онлайн-услугам москвичи могут экономить время. Также становится проще получение документов."С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры более 21 тысячи раз. Город уже обработал более 82 процентов заявок физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в число самым популярных услуг стали "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)". Также часто люди обращались за услугой "Приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие цифровые сервисы города применяют в других российских регионах.

https://ria.ru/20250513/efimov-2016563863.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва