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В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016687195.html
В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому
В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому
Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:59:00+03:00
2025-05-13T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
фридрих мерц
европа
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европе нечем угрожать России, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет?" — говорится в публикации. По мнению депутата, союзники сейчас отчаянно пытаются создать Зеленскому хоть какую-то твердую почву под ногами перед переговорами, которые неизбежны. "Но словесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя, которое Украина все также проигрывает", — отметил он. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016654502.html
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в мире, эммануэль макрон, фридрих мерц, европа, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Европа, Россия
В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому

Депутат Рады Дубинский: Европе нечем угрожать России

© AP Photo / Vitalii NosachВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Vitalii Nosach
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европе нечем угрожать России, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

"Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет?" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Новое решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Западе
Вчера, 12:25
По мнению депутата, союзники сейчас отчаянно пытаются создать Зеленскому хоть какую-то твердую почву под ногами перед переговорами, которые неизбежны.

"Но словесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя, которое Украина все также проигрывает", — отметил он.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В США выступили с радикальным призывом после предложения России
Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФридрих МерцЕвропаРоссия
 
 
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