https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016687195.html

В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому

В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025

В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому

Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:59:00+03:00

2025-05-13T14:59:00+03:00

2025-05-13T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европе нечем угрожать России, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет?" — говорится в публикации. По мнению депутата, союзники сейчас отчаянно пытаются создать Зеленскому хоть какую-то твердую почву под ногами перед переговорами, которые неизбежны. "Но словесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя, которое Украина все также проигрывает", — отметил он. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016654502.html

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в мире, эммануэль макрон, фридрих мерц, европа, россия