В Киеве раскрыли, что союзники готовят Зеленскому
Депутат Рады Дубинский: Европе нечем угрожать России
© AP Photo / Vitalii NosachВладимир Зеленский
© AP Photo / Vitalii Nosach
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Европе нечем угрожать России, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет?" — говорится в публикации.
"Полное отсутствие критического мышления здесь не новость, но все же. Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет?" — говорится в публикации.
По мнению депутата, союзники сейчас отчаянно пытаются создать Зеленскому хоть какую-то твердую почву под ногами перед переговорами, которые неизбежны.
"Но словесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя, которое Украина все также проигрывает", — отметил он.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
"Но словесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя, которое Украина все также проигрывает", — отметил он.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.