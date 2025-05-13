В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа
Дубинский: ультиматум Зеленского и ЕС Путину вредит Трампу
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — говорится в публикации.
"Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — говорится в публикации.
Их план состоит в том, чтобы затянуть “Минск-3” до того момента, пока Трамп перестанет быть президентом, или республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, добавил депутат.
"За это время армия Украины получит время для передышки, а потом - с новой силой война за интересы Европы и ТНК", — написал он.
Дубинский отметил, что это еще больше подорвет позиции республиканцев.
"Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще", — добавил депутат.
Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.
На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Дубинский отметил, что это еще больше подорвет позиции республиканцев.
"Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще", — добавил депутат.
Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.
На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.