https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html

В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа

В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа - РИА Новости, 13.05.2025

В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа

Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:05:00+03:00

2025-05-13T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — говорится в публикации. Их план состоит в том, чтобы затянуть “Минск-3” до того момента, пока Трамп перестанет быть президентом, или республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, добавил депутат."За это время армия Украины получит время для передышки, а потом - с новой силой война за интересы Европы и ТНК", — написал он. Дубинский отметил, что это еще больше подорвет позиции республиканцев. "Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще", — добавил депутат. Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах. На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

https://ria.ru/20250513/malinen-2016614323.html

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в мире, европа, дональд трамп, украина, владимир зеленский, владимир путин