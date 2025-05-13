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В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 13.05.2025 (обновлено: 11:00 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа - РИА Новости, 13.05.2025
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа
Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:05:00+03:00
2025-05-13T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
дональд трамп
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — говорится в публикации. Их план состоит в том, чтобы затянуть “Минск-3” до того момента, пока Трамп перестанет быть президентом, или республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, добавил депутат."За это время армия Украины получит время для передышки, а потом - с новой силой война за интересы Европы и ТНК", — написал он. Дубинский отметил, что это еще больше подорвет позиции республиканцев. "Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще", — добавил депутат. Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах. На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
https://ria.ru/20250513/malinen-2016614323.html
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в мире, европа, дональд трамп, украина, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа

Дубинский: ультиматум Зеленского и ЕС Путину вредит Трампу

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского и Европы президенту России Владимиру Путину по переговорам вредит главе США Дональду Трампу, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

"Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями по задумке “союзников”, — говорится в публикации.
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Их план состоит в том, чтобы затянуть “Минск-3” до того момента, пока Трамп перестанет быть президентом, или республиканцы потеряют большинство в Конгрессе, добавил депутат.
"За это время армия Украины получит время для передышки, а потом - с новой силой война за интересы Европы и ТНК", — написал он.

Дубинский отметил, что это еще больше подорвет позиции республиканцев.

"Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще", — добавил депутат.

Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.

Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.

На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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