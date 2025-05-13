https://ria.ru/20250513/dropper-2016689542.html

В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей

В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2025

В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей

Заводский районный суд Кемерово взыскал с 19-летнего жителя города 1,1 миллиона рублей, которые на его счет перевела 71-летняя жительница Крыма, ставшая жертвой РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:11:00+03:00

2025-05-13T15:11:00+03:00

2025-05-13T15:12:00+03:00

происшествия

кемерово

керчь

технологии

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово взыскал с 19-летнего жителя города 1,1 миллиона рублей, которые на его счет перевела 71-летняя жительница Крыма, ставшая жертвой мошенников, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В мае 2024 года неустановленные следствием лица обманом убедили 71-летнюю жительницу Керчи перевести на "безопасные счета" 4 миллиона 985 тысяч рублей. Позже было установлено, что один из "безопасных счетов", на который были переведены деньги, принадлежит жителю Кемерово. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученную сумму. "В итоге суд решил взыскать с 19-летнего жителя города Кемерово в пользу 71-летней жительницы республики Крым незаконно полученные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

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керчь

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Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, керчь, технологии, кемеровская область