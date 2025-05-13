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В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2025
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15:11 13.05.2025 (обновлено: 15:12 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/dropper-2016689542.html
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2025
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей
Заводский районный суд Кемерово взыскал с 19-летнего жителя города 1,1 миллиона рублей, которые на его счет перевела 71-летняя жительница Крыма, ставшая жертвой РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:11:00+03:00
2025-05-13T15:12:00+03:00
происшествия
кемерово
керчь
технологии
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово взыскал с 19-летнего жителя города 1,1 миллиона рублей, которые на его счет перевела 71-летняя жительница Крыма, ставшая жертвой мошенников, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В мае 2024 года неустановленные следствием лица обманом убедили 71-летнюю жительницу Керчи перевести на "безопасные счета" 4 миллиона 985 тысяч рублей. Позже было установлено, что один из "безопасных счетов", на который были переведены деньги, принадлежит жителю Кемерово. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученную сумму. "В итоге суд решил взыскать с 19-летнего жителя города Кемерово в пользу 71-летней жительницы республики Крым незаконно полученные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
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происшествия, кемерово, керчь, технологии, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Керчь, Технологии, Кемеровская область
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей

Суд взыскал с жителя Кемерово переведенные ему жертвой мошенников 1,1 млн рублей

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Смартфон в руках. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово взыскал с 19-летнего жителя города 1,1 миллиона рублей, которые на его счет перевела 71-летняя жительница Крыма, ставшая жертвой мошенников, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В мае 2024 года неустановленные следствием лица обманом убедили 71-летнюю жительницу Керчи перевести на "безопасные счета" 4 миллиона 985 тысяч рублей. Позже было установлено, что один из "безопасных счетов", на который были переведены деньги, принадлежит жителю Кемерово. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Пенсионерка обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученную сумму.
"В итоге суд решил взыскать с 19-летнего жителя города Кемерово в пользу 71-летней жительницы республики Крым незаконно полученные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей
29 ноября 2024, 10:45
 
ПроисшествияКемеровоКерчьТехнологииКемеровская область
 
 
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