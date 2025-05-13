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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 13.05.2025 (обновлено: 17:02 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/dron-2016719016.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино - РИА Новости, 13.05.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино
Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:00:00+03:00
2025-05-13T17:02:00+03:00
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Нахожусь в Шебекино. Поступила информация, что при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. В результате атаки дрона ранен 18-летний парень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали ему первую помощь и передали бойцам самообороны. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями обеих ног и открытым переломом костей левой голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Он добавил, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Атаки дронов на город продолжаются, подчеркнул губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино

Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадал 18-летний парень

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Нахожусь в Шебекино. Поступила информация, что при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. В результате атаки дрона ранен 18-летний парень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали ему первую помощь и передали бойцам самообороны. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями обеих ног и открытым переломом костей левой голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.
Он добавил, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Атаки дронов на город продолжаются, подчеркнул губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияВячеслав Гладков
 
 
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