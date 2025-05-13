https://ria.ru/20250513/dron-2016719016.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино - РИА Новости, 13.05.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино
Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:00:00+03:00
2025-05-13T17:00:00+03:00
2025-05-13T17:02:00+03:00
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Нахожусь в Шебекино. Поступила информация, что при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. В результате атаки дрона ранен 18-летний парень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали ему первую помощь и передали бойцам самообороны. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями обеих ног и открытым переломом костей левой голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Он добавил, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Атаки дронов на город продолжаются, подчеркнул губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино
Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадал 18-летний парень