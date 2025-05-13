https://ria.ru/20250513/dron-2016719016.html

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино - РИА Новости, 13.05.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Шебекино

Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:00:00+03:00

2025-05-13T17:00:00+03:00

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шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона, у пострадавшего осколочные ранения и перелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Нахожусь в Шебекино. Поступила информация, что при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. В результате атаки дрона ранен 18-летний парень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали ему первую помощь и передали бойцам самообороны. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями обеих ног и открытым переломом костей левой голени доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Он добавил, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Атаки дронов на город продолжаются, подчеркнул губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков