https://ria.ru/20250513/donetsk-2016762695.html

В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025

В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:56:00+03:00

2025-05-13T20:56:00+03:00

2025-05-13T20:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

киров

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в Кировском районе по улице Кирова в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Кулемзин также отметил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20250505/drony-2014996824.html

кировский район

донецк

киров

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