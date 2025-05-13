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В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/donetsk-2016762695.html
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:56:00+03:00
2025-05-13T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
киров
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в Кировском районе по улице Кирова в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Кулемзин также отметил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20250505/drony-2014996824.html
кировский район
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происшествия, кировский район, донецк, киров, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Киров, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мэр Кулемзин: подросток ранен при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в Кировском районе по улице Кирова в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.
Кулемзин также отметил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Дроны "Рубикона" поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
5 мая, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкКировАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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