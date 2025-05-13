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В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:56:00+03:00
2025-05-13T20:56:00+03:00
2025-05-13T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Подросток получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в Кировском районе по улице Кирова в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале. Кулемзин также отметил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Киров, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мэр Кулемзин: подросток ранен при детонации взрывоопасного предмета в Донецке