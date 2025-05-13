Осужденный экс-банкир Пугачев задолжал около 79 миллиардов рублей
Экс-банкир Пугачев, заочно осужденный за растрату, задолжал около 79 млрд руб
Сергей Пугачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Банкир и бывший владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев, заочно осужденный на 14 лет за присвоение более 28 миллиардов рублей, задолжал около 79 миллиардов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ.
По информации ФССП РФ, с 2016 по 2025 год приставы возбуждали на Пугачева несколько исполнительных производств, предметом которых стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)". Общая сумма долга достигает почти 79 миллиардов рублей, из которых 73,6 миллиарда рублей – основной долг и 5,2 миллиарда – исполнительский сбор. Последнее исполнительное производство на экс-банкира приставы завели в начале апреля – на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
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Кроме того, по данным ФССП, в 2023 и 2024 годах приставы не смогли взыскать с Пугачева долг в 6,2 миллиона рублей по кредитам из-за того, что не нашли у олигарха имущества, на которое могло быть обращено взыскание.
Тверской суд Москвы сегодня заочно приговорил его к 14 годам колонии за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка. По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка. В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиарда рублей, в результате кредитная организация обанкротилась.
Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, Париж в его экстрадиции отказал.
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