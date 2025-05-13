Рейтинг@Mail.ru
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/dolg-2016607295.html
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей - РИА Новости, 13.05.2025
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей
Долг ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") перед грозненским ООО "Востокинвестпроект", требующим признать одного из крупнейших российских... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:25:00+03:00
2025-05-13T06:25:00+03:00
москва
воронежская область
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
авиастар-сп
ил-96
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855414060_94:0:3635:1992_1920x0_80_0_0_b061f3a216ab053edfdce6e642e8d539.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Долг ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") перед грозненским ООО "Востокинвестпроект", требующим признать одного из крупнейших российских производителей авиационной техники банкротом, составляет чуть более 38 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление "Востокинвестпроекта" о банкротстве ПАО "Ил" поступило в арбитражный суд Москвы 29 апреля, дата проверки его обоснованности еще не назначена. Обращение в суд кредитор объясняет тем, что должник не исполнил два решения арбитражного суда Воронежской области, которыми с "Ильюшина" были взысканы денежные средства. Первоначальным истцом в первом деле выступало воронежское строительное предприятие ООО "Проект Инвест Строй". Оно в октябре 2024 года потребовало взыскать с ПАО "Ил" около 31 миллиона рублей долга по договору 2022 года стоимостью более 313 миллионов рублей на выполнение работ "по формированию внешнего корпоративного стиля, замене инфраструктуры фасадов, ворот, кровель, благоустройству территории" филиала ПАО "Ил" – Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Подрядчик выполнил работы на сумму около 92 миллионов рублей, а заказчик заплатил авансом только чуть более 61 миллиона. В 2024 году стороны решили расторгнуть договор, при этом "Ильюшин" обязался погасить долг, но этого не сделал. Суд в декабре полностью удовлетворил иск. Впоследствии истец уступил права взыскателя "Востокинвестпроекту", оказывающему консалтинговые услуги. Тот же суд в марте по иску грозненской компании, получившей права требования от ООО "Проект Инвест Строй", взыскал с ПАО "Ил" более 7 миллионов долга по договору на выполнение работ "по замене санитарно-бытовой инфраструктуры помещений (душевых, санитарных узлов, гардеробных, систем канализации и водоснабжения и т.п.)" в ВАСО. Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", - одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. ПАО "Ил" сейчас выпускает и разрабатывает для гражданской авиации самолеты Ил-114-300, Ил-96-300/Ил-96-400, для транспортной авиации – Ил-76МД-90А/Ил-78М-90А, сообщает сайт ОАК. В 2021 году было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия управляющей компании в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".
https://ria.ru/20250221/rbk-2000693592.html
https://ria.ru/20241206/sud-1987803772.html
москва
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855414060_97:0:2753:1992_1920x0_80_0_0_964cc69e13486d5f62c020c38ac0c59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, воронежская область, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, авиастар-сп, ил-96, ил-114-300, ил-76мд-90а, экономика
Москва, Воронежская область, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Авиастар-СП, Ил-96, Ил-114-300, Ил-76МД-90А, Экономика
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей

Кредитор хочет обанкротить ПАО Ил из-за долга в 38 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Долг ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") перед грозненским ООО "Востокинвестпроект", требующим признать одного из крупнейших российских производителей авиационной техники банкротом, составляет чуть более 38 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление "Востокинвестпроекта" о банкротстве ПАО "Ил" поступило в арбитражный суд Москвы 29 апреля, дата проверки его обоснованности еще не назначена. Обращение в суд кредитор объясняет тем, что должник не исполнил два решения арбитражного суда Воронежской области, которыми с "Ильюшина" были взысканы денежные средства.
суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
21 февраля, 06:43
Первоначальным истцом в первом деле выступало воронежское строительное предприятие ООО "Проект Инвест Строй". Оно в октябре 2024 года потребовало взыскать с ПАО "Ил" около 31 миллиона рублей долга по договору 2022 года стоимостью более 313 миллионов рублей на выполнение работ "по формированию внешнего корпоративного стиля, замене инфраструктуры фасадов, ворот, кровель, благоустройству территории" филиала ПАО "Ил" – Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).
Подрядчик выполнил работы на сумму около 92 миллионов рублей, а заказчик заплатил авансом только чуть более 61 миллиона. В 2024 году стороны решили расторгнуть договор, при этом "Ильюшин" обязался погасить долг, но этого не сделал. Суд в декабре полностью удовлетворил иск. Впоследствии истец уступил права взыскателя "Востокинвестпроекту", оказывающему консалтинговые услуги.
Тот же суд в марте по иску грозненской компании, получившей права требования от ООО "Проект Инвест Строй", взыскал с ПАО "Ил" более 7 миллионов долга по договору на выполнение работ "по замене санитарно-бытовой инфраструктуры помещений (душевых, санитарных узлов, гардеробных, систем канализации и водоснабжения и т.п.)" в ВАСО.
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", - одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. ПАО "Ил" сейчас выпускает и разрабатывает для гражданской авиации самолеты Ил-114-300, Ил-96-300/Ил-96-400, для транспортной авиации – Ил-76МД-90А/Ил-78М-90А, сообщает сайт ОАК.
В 2021 году было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия управляющей компании в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".
Производство мужской обуви на предприятии российской компании Ralf Ringer - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Суд в Москве признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом
6 декабря 2024, 18:34
 
МоскваВоронежская областьРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехАвиастар-СПИл-96Ил-114-300Ил-76МД-90АЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала