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Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ - РИА Новости, 13.05.2025
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05:40 13.05.2025
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Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ
Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ - РИА Новости, 13.05.2025
Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ
Бывший главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве на 80 миллионов рублей, задолжал более 63,7 тысячи рублей за коммунальные... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:40:00+03:00
2025-05-13T05:40:00+03:00
жкх
россия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве на 80 миллионов рублей, задолжал более 63,7 тысячи рублей за коммунальные услуги, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами Федеральной службы судебных приставов РФ. Согласно судебным документам, управляющая компания подала в суд на Кузнецова еще в 2022 году из-за неоплаты им жилищно-коммунальных услуг. Из документов следует, что тогда экс-кадровик МО РФ был собственником одной четвертой доли квартиры, а также двух машиномест, однако услуги ЖКХ не оплачивал с марта 2020 года по конец сентября 2021 года, из-за чего у него образовалась задолженность. В апреле 2025 года за взыскание задолженности с Кузнецова взялись московские судебные приставы. В отношении него было возбуждено исполнительное производство за неуплату более чем 63,7 тысячи рублей по "платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". По версии СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Кроме того, СК РФ сообщал, что в ходе обысков у Кузнецова было изъято 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20250423/vasilev-2012872193.html
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жкх, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ЖКХ, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ

Экс-главный кадровик Минобороны Кузнецов задолжал более 63 тысяч рублей за ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве на 80 миллионов рублей, задолжал более 63,7 тысячи рублей за коммунальные услуги, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами Федеральной службы судебных приставов РФ.
Согласно судебным документам, управляющая компания подала в суд на Кузнецова еще в 2022 году из-за неоплаты им жилищно-коммунальных услуг. Из документов следует, что тогда экс-кадровик МО РФ был собственником одной четвертой доли квартиры, а также двух машиномест, однако услуги ЖКХ не оплачивал с марта 2020 года по конец сентября 2021 года, из-за чего у него образовалась задолженность.
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В апреле 2025 года за взыскание задолженности с Кузнецова взялись московские судебные приставы. В отношении него было возбуждено исполнительное производство за неуплату более чем 63,7 тысячи рублей по "платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".
По версии СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Кроме того, СК РФ сообщал, что в ходе обысков у Кузнецова было изъято 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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ЖКХРоссияЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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