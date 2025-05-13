https://ria.ru/20250513/dogovor-2016676516.html

ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"

ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги" - РИА Новости, 13.05.2025

ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:19:00+03:00

2025-05-13T14:19:00+03:00

2025-05-13T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал госуслуг. Соответствующие поправки Госдума поддержала в ходе второго чтения законопроекта, направленного на снижение издержек управляющих компаний, а также акционеров и владельцев паев инвестфондов. Поправки, в частности, позволяют физлицам с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на едином портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года. "Если вкладчик расторг ДДС, по которому были уплачены взносы также работодателем, то сумма этих взносов исключается из состава выкупной суммы, получаемой вкладчиком", - сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В случае прекращения ДДС до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Исключение сделано лишь для случая, когда договор расторгнут в связи с переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пояснил Аксаков. Кроме того, по его словам, для НПФ и администратора софинансирования (Национальный расчетный депозитарий) "вводится обязанность обмена информацией о прекращении у вкладчиков-физлиц права на софинансирование". Одновременно вводится и обязанность администратора хранить получаемые им сведения, информацию и результаты расчетов, осуществляемых на основании этих сведений и информации. Перечень и сроки хранения этих данных определит правительство РФ. Сейчас такой перечень не определен, а у администратора софинансирования есть лишь право хранить такие данные. За счет средств, направляемых на софинансирование, допускается покрывать операционные расходы организации, определенной правительством РФ для осуществления софинансирования ("Дом.РФ"), сказал Аксаков. Порядок покрытия таких расходов установит правительство РФ. Помимо этого, уточняются нормы, регламентирующее открытие счетов (вкладов) в банках, приобретение ценных бумаг кредитных организаций федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также хозобществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20250501/gosuslugi-2014627246.html

https://ria.ru/20250428/osago-2013859785.html

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россия, анатолий аксаков, госдума рф, экономика