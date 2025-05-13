https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО

Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что около 50-60 тысяч россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:31:00+03:00

2025-05-13T15:31:00+03:00

2025-05-13T15:39:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около 50-60 тысяч россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне специальной военной операции.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Там (на Украине - ред.) 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе ", - сказал Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html

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2025

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россия, общество, владимир путин, деловая россия