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Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что около 50-60 тысяч россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:31:00+03:00
2025-05-13T15:31:00+03:00
2025-05-13T15:39:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около 50-60 тысяч россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне специальной военной операции.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Там (на Украине - ред.) 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе ", - сказал Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, общество, владимир путин, деловая россия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
Путин: около 50-60 тыс россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне СВО