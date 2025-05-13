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Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025

Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T21:35:00+03:00

2025-05-13T21:35:00+03:00

2025-05-13T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Елизаветовке городского округа Курахово при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ в ДНР во вторник повреждения получили жилое домостроение, два газопровода и линия электропередачи. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия