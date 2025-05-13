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Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:35:00+03:00
2025-05-13T21:35:00+03:00
2025-05-13T21:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Елизаветовке городского округа Курахово при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ в ДНР во вторник повреждения получили жилое домостроение, два газопровода и линия электропередачи. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Пушилин: житель Елизаветовки в ДНР пострадал при детонации ВОП