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Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/dnr-2016765626.html
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 13.05.2025
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета
Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:35:00+03:00
2025-05-13T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Елизаветовке городского округа Курахово при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин. По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ в ДНР во вторник повреждения получили жилое домостроение, два газопровода и линия электропередачи. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Пушилин: житель Елизаветовки в ДНР пострадал при детонации ВОП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета в Елизаветовке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В Елизаветовке городского округа Курахово при детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин.
По его данным, вследствие вооруженной агрессии ВСУ в ДНР во вторник повреждения получили жилое домостроение, два газопровода и линия электропередачи.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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