Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал мессенджер Discord на 800 тысяч рублей за нарушение закона
© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord на конференции разработчиков игр. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.Ъ
В Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.
В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.
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