https://ria.ru/20250513/discord-2016677718.html

Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей

Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 13.05.2025

Discord оштрафовали на 800 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:24:00+03:00

2025-05-13T14:24:00+03:00

2025-05-13T14:32:00+03:00

москва

мессенджер

мессенджеры

россия

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865111266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9472340d840ea8d7127bfa00083cafce.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сообщили в суде.Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.ЪВ Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.

https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html

https://ria.ru/20250421/sud-2012443827.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мессенджер, мессенджеры, россия, общество, технологии