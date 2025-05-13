https://ria.ru/20250513/derevya-2016647155.html

Почти 800 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

Почти 800 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 13.05.2025

Почти 800 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

С территории лесного фонда Подмосковья убрали 788 аварийных деревьев с начала 2025 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:50:00+03:00

2025-05-13T11:50:00+03:00

2025-05-13T11:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

деревья

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С территории лесного фонда Подмосковья убрали 788 аварийных деревьев с начала 2025 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "С территории лесного фонда Московской области в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному комитету лесного хозяйства ГАУ МО "Мособллес" с начала года убрано 788 аварийных деревьев", — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Топ-5 лесничеств по уборке аварийных деревьев: Ступинское (158), Подольское (156), Волоколамское (140), Истринское (81), Сергиево-Посадское (76). В ведомстве отметили, что решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальные портал "Добродел" и сайт Комлесхоза. Для установления факта аварийности деревьев проводится их обследование вне зависимости от вегетационного периода и времени года. По его результатам составляется акт обследования, который утверждается уполномоченным органом.

https://ria.ru/20250512/vorobev-2016566392.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), деревья