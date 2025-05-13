https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:46:00+03:00
2025-05-13T11:46:00+03:00
2025-05-13T11:52:00+03:00
культура
париж
в мире
жерар депардье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149762/73/1497627356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9bfdd2df50858b89f818c58637268c3.jpg
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году, сообщил телеканал BFMTV."Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", - говорится в сообщении телеканала.Таким образом, суд удовлетворил требование обвинения о приговоре в отношении актера.Актера признали виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, их жалобы рассмотрел суд.
https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149762/73/1497627356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3859e2f3e5a23683f6cab26f75348f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире, жерар депардье
Культура, Париж, В мире, Жерар Депардье
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках в 2021 г