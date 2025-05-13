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Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025
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Культура
 
11:46 13.05.2025 (обновлено: 11:52 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках
Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:46:00+03:00
2025-05-13T11:52:00+03:00
культура
париж
в мире
жерар депардье
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году, сообщил телеканал BFMTV."Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", - говорится в сообщении телеканала.Таким образом, суд удовлетворил требование обвинения о приговоре в отношении актера.Актера признали виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, их жалобы рассмотрел суд.
https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html
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париж, в мире, жерар депардье
Культура, Париж, В мире, Жерар Депардье
Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках

Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках в 2021 г

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году, сообщил телеканал BFMTV.
"Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", - говорится в сообщении телеканала.
Таким образом, суд удовлетворил требование обвинения о приговоре в отношении актера.
Актера признали виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, их жалобы рассмотрел суд.
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