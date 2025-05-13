https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html

Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках

Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025

Депардье дали 18 месяцев условно по делу о домогательствах на съемках

Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:46:00+03:00

2025-05-13T11:46:00+03:00

2025-05-13T11:52:00+03:00

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париж

в мире

жерар депардье

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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа во вторник приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока, признав его виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году, сообщил телеканал BFMTV."Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", - говорится в сообщении телеканала.Таким образом, суд удовлетворил требование обвинения о приговоре в отношении актера.Актера признали виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, их жалобы рассмотрел суд.

https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, в мире, жерар депардье