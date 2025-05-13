Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
Суд в Париже признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
© Getty Images / ChesnotАктер Жерар Депардье в суде
© Getty Images / Chesnot
Актер Жерар Депардье в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV.
"Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", — сообщил телеканал.
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ
2 мая, 22:15
Артиста признали виновным в домогательствах к женщинам 54 и 34 лет — декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы ленты "Зеленые ставни", их жалобы рассмотрел суд.
Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.
В марте обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.
Преследование артиста
Депардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований — его также подозревают в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004-го по 2022-й.
Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком
16 октября 2024, 13:52