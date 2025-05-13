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Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025
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Культура
 
11:34 13.05.2025 (обновлено: 12:18 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/deparde-2016643772.html
Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025
Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:34:00+03:00
2025-05-13T12:18:00+03:00
культура
париж
жерар депардье
новости культуры
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ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV."Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", — сообщил телеканал.Артиста признали виновным в домогательствах к женщинам 54 и 34 лет — декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы ленты "Зеленые ставни", их жалобы рассмотрел суд.Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.В марте обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.Преследование артистаДепардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований — его также подозревают в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004-го по 2022-й.
https://ria.ru/20250502/deparde-2014717748.html
https://ria.ru/20250325/deparde-2007082308.html
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париж, жерар депардье, новости культуры, в мире, франция
Культура, Париж, Жерар Депардье, Новости культуры, В мире, Франция
Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

Суд в Париже признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

© Getty Images / ChesnotАктер Жерар Депардье в суде
Актер Жерар Депардье в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Chesnot
Актер Жерар Депардье в суде. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV.
"Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", — сообщил телеканал.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ
2 мая, 22:15
Артиста признали виновным в домогательствах к женщинам 54 и 34 лет — декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы ленты "Зеленые ставни", их жалобы рассмотрел суд.
Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.
В марте обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат
25 марта, 01:48

Преследование артиста

Депардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований — его также подозревают в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004-го по 2022-й.
Кадр смонтированного видео с Жераром Депардье - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком
16 октября 2024, 13:52
 
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