https://ria.ru/20250513/deparde-2016643772.html

Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости, 13.05.2025

Суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:34:00+03:00

2025-05-13T11:34:00+03:00

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ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV."Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока", — сообщил телеканал.Артиста признали виновным в домогательствах к женщинам 54 и 34 лет — декоратору и ассистенту режиссера, которые были членами съемочной группы ленты "Зеленые ставни", их жалобы рассмотрел суд.Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор.В марте обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.Преследование артистаДепардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований — его также подозревают в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004-го по 2022-й.

https://ria.ru/20250502/deparde-2014717748.html

https://ria.ru/20250325/deparde-2007082308.html

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Ольга Фомченкова

париж, жерар депардье, новости культуры, в мире, франция