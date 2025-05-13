https://ria.ru/20250513/deparde-2016591007.html
Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье
Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье - РИА Новости, 13.05.2025
Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье
Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:38:00+03:00
2025-05-13T00:38:00+03:00
2025-05-13T00:38:00+03:00
шоубиз
париж
франция
португалия
жерар депардье
фанни ардан
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году. Процесс против актера проходил в марте в коррекционном трибунале Парижа. Дело касается обвинений Депардье в домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма. Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока в отношении Депардье. Кроме того, обвинение попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, а также назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников. Сам актер на суде отверг все обвинения в свой адрес. Как сообщают французские СМИ, Депардье с апреля, несмотря на судебные разбирательства в отношении него, участвует в съемках фильма актрисы Фанни Ардан в Португалии, и, вероятно, будет отсутствовать при вынесении приговора. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждавших, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007760466.html
https://ria.ru/20250220/berbok-2000572705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, португалия, жерар депардье, фанни ардан, эммануэль макрон, шоу-бизнес
Шоубиз, Париж, Франция, Португалия, Жерар Депардье, Фанни Ардан, Эммануэль Макрон, Шоу-бизнес
Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье
В Париже огласят приговор Депардье по делу о домогательствах на съемках
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году.
Процесс против актера проходил в марте в коррекционном трибунале Парижа. Дело касается обвинений Депардье в домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.
Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока в отношении Депардье. Кроме того, обвинение попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, а также назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников.
Сам актер на суде отверг все обвинения в свой адрес.
Как сообщают французские СМИ, Депардье с апреля, несмотря на судебные разбирательства в отношении него, участвует в съемках фильма актрисы Фанни Ардан в Португалии, и, вероятно, будет отсутствовать при вынесении приговора.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждавших, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.