https://ria.ru/20250513/deparde-2016591007.html

Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье

Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье - РИА Новости, 13.05.2025

Суд Парижа огласит приговор по делу Депардье

Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:38:00+03:00

2025-05-13T00:38:00+03:00

2025-05-13T00:38:00+03:00

шоубиз

париж

франция

португалия

жерар депардье

фанни ардан

эммануэль макрон

шоу-бизнес

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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Суд Парижа во вторник огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году. Процесс против актера проходил в марте в коррекционном трибунале Парижа. Дело касается обвинений Депардье в домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма. Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока в отношении Депардье. Кроме того, обвинение попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, а также назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников. Сам актер на суде отверг все обвинения в свой адрес. Как сообщают французские СМИ, Депардье с апреля, несмотря на судебные разбирательства в отношении него, участвует в съемках фильма актрисы Фанни Ардан в Португалии, и, вероятно, будет отсутствовать при вынесении приговора. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждавших, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.

https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007760466.html

https://ria.ru/20250220/berbok-2000572705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, франция, португалия, жерар депардье, фанни ардан, эммануэль макрон, шоу-бизнес