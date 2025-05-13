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Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах - РИА Новости, 13.05.2025
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Культура
 
12:17 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/deparde--2016653454.html
Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах
Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах - РИА Новости, 13.05.2025
Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах
Французский актер Жерар Депардье, которого суд Парижа ранее признал виновным по делу о домогательствах, обжалует решение суда, сообщил его адвокат Жереми Ассус. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:17:00+03:00
2025-05-13T12:17:00+03:00
культура
жерар депардье
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в мире
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, которого суд Парижа ранее признал виновным по делу о домогательствах, обжалует решение суда, сообщил его адвокат Жереми Ассус. "Совершенно очевидно, что Жерар Депардье подаст апелляцию", - заявил адвокат журналистам по окончании заседания. Он выразил сожаление в связи с тем, что для суда "обвинение в адрес человека автоматически означает приговор" и что, несмотря на выявленную ложь и непоследовательность обвинений женщин, это не было принято во внимание судом. "Конечно, апелляционный суд отменит это решение, так как это отвержение права на защиту", - сказал он. Суд приговорил актера к 18 месяцам условного срока и признал его виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, - жалобы которых рассмотрел трибунал. Суда также постановил лишить Депардье гражданских прав на 2 года и внести его в реестр сексуальных преступников.
https://ria.ru/20250502/deparde-2014717748.html
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жерар депардье, париж, в мире
Культура, Жерар Депардье, Париж, В мире
Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах

Депардье подаст апелляцию на приговор суда Парижа по делу о домогательствах

© AP Photo / Aurelien MorissardАктер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, которого суд Парижа ранее признал виновным по делу о домогательствах, обжалует решение суда, сообщил его адвокат Жереми Ассус.
"Совершенно очевидно, что Жерар Депардье подаст апелляцию", - заявил адвокат журналистам по окончании заседания.
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Он выразил сожаление в связи с тем, что для суда "обвинение в адрес человека автоматически означает приговор" и что, несмотря на выявленную ложь и непоследовательность обвинений женщин, это не было принято во внимание судом.
"Конечно, апелляционный суд отменит это решение, так как это отвержение права на защиту", - сказал он.
Суд приговорил актера к 18 месяцам условного срока и признал его виновным в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма, - жалобы которых рассмотрел трибунал. Суда также постановил лишить Депардье гражданских прав на 2 года и внести его в реестр сексуальных преступников.
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