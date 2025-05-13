https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html

Назван вклад, который даст доход величиной с зарплату

Назван вклад, который даст доход величиной с зарплату - РИА Новости, 13.05.2025

Назван вклад, который даст доход величиной с зарплату

Получить ежемесячный пассивный доход в размере, сопоставимом со средней зарплатой по России, можно по вкладу на сумму около 6,5 миллиона рублей, рассказал... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:15:00+03:00

2025-05-13T03:15:00+03:00

2025-05-13T03:15:00+03:00

общество

россия

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доход

деньги

вклады

игорь алутин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Получить ежемесячный пассивный доход в размере, сопоставимом со средней зарплатой по России, можно по вкладу на сумму около 6,5 миллиона рублей, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.Этот расчет учитывает налог на вклады — сейчас им не облагается лишь сумма до 210 тысяч рублей, полученная в качестве дохода по депозитам. Если Банк России до конца года повысит ставку, увеличится и необлагаемый доход.По словам Алутина, сейчас оптимальное время для долгосрочных сбережений. Если средняя ставка по полутора-трехлетним вкладам находится на уровне 13,8%–14,6% годовых, то на год можно найти условия, близкие к 20% годовых.Конечно, банки могут ограничивать условия для получения высокого дохода, например, максимальной суммой вложения до 1,5 миллиона рублей. “Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент", — советует специалист.

https://ria.ru/20250510/dengi-2016146554.html

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общество, россия, московская биржа, доход, деньги, вклады, игорь алутин